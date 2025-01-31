«Фрагменты важны для следствия»: ярославцам напомнили, что делать при авиационной опасности в регионе

Над Ярославской областью сбили пять беспилотников Источник: Роман Данилкин / 63.RU











31 января над Ярославской областью отразили атаку украинских беспилотников. По информации губернатора Михаила Евраева, над регионом уничтожили пять БПЛА. В Минобороны РФ сообщили о перехвате четырех украинских беспилотников.

— На месте их падения разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112, — прокомментировал глава Ярославской области.

В областном министерстве региональной безопасности порталу 76.RU напомнили действия при авиационной опасности.

— В случае возможной авиационной угрозы, связанной с прилетом беспилотных летательных аппаратов, важно, соблюдая спокойствие, покинуть людные места, открытые участки, автомобили, общественный транспорт. Необходимо постараться оперативно вернуться домой либо укрыться в безопасных местах: зданиях, подъездах, подвалах, подземных переходах, паркингах, — сообщили нашему порталу в МРБ.

В помещении важно находиться подальше от окон, лучше в комнате со сплошными стенами, за исключением лифтов. Оптимальное место в квартире — коридор или ванная.

— Важно незамедлительно сообщить сведения о возможной авиационной угрозе в оперативные службы по номеру 112. Стоит учесть, что с использованием мобильного телефона необходимо повременить только в случае, если поблизости беспилотный летательный аппарат совершил посадку, в том числе аварийную. В таком случае важно не подходить к обломкам БПЛА, более того — незамедлительно отойти от них на значительное расстояние, — добавили в МРБ.