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Происшествия «Фрагменты важны для следствия»: ярославцам напомнили, что делать при авиационной опасности в регионе

«Фрагменты важны для следствия»: ярославцам напомнили, что делать при авиационной опасности в регионе

Публикуем памятку от МРБ

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11 комментариев
Над Ярославской областью сбили пять беспилотников | Источник: Роман Данилкин / 63.RUНад Ярославской областью сбили пять беспилотников | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Над Ярославской областью сбили пять беспилотников

Источник:

31 января над Ярославской областью отразили атаку украинских беспилотников. По информации губернатора Михаила Евраева, над регионом уничтожили пять БПЛА. В Минобороны РФ сообщили о перехвате четырех украинских беспилотников.

— На месте их падения разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112, — прокомментировал глава Ярославской области.

В областном министерстве региональной безопасности порталу 76.RU напомнили действия при авиационной опасности.

— В случае возможной авиационной угрозы, связанной с прилетом беспилотных летательных аппаратов, важно, соблюдая спокойствие, покинуть людные места, открытые участки, автомобили, общественный транспорт. Необходимо постараться оперативно вернуться домой либо укрыться в безопасных местах: зданиях, подъездах, подвалах, подземных переходах, паркингах, — сообщили нашему порталу в МРБ.

В помещении важно находиться подальше от окон, лучше в комнате со сплошными стенами, за исключением лифтов. Оптимальное место в квартире — коридор или ванная.

— Важно незамедлительно сообщить сведения о возможной авиационной угрозе в оперативные службы по номеру 112. Стоит учесть, что с использованием мобильного телефона необходимо повременить только в случае, если поблизости беспилотный летательный аппарат совершил посадку, в том числе аварийную. В таком случае важно не подходить к обломкам БПЛА, более того — незамедлительно отойти от них на значительное расстояние, — добавили в МРБ.

Всего, по данным Министерства обороны РФ, в ночь на 31 января 2025 года было сбито 49 украинских беспилотных летательных аппаратов.

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БПЛА Беспилотники Угроза атаки БПЛА Авиационная безопасность
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Комментарии
11
Гость
2 часа
А окна пора заклеивать крест на крест чтоб при бомбёжках не разбивало?
Гость
2 часа
просто сидите перед ТВ и смотрите выступления Президента , он всё объяснит и расскажет как хорошо мы живём а будем жить ещё лучше
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