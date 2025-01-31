Работают подразделения Минобороны: на подлете к Ярославлю уничтожили пять БПЛА

Утром 31 января губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об отражении атаки беспилотников.
— На подлете к Ярославлю отражена атака пяти украинских БПЛА. На месте их падения разрушений и пострадавших нет, — говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале.
Михаил Евраев отметил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников.
— При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112, — добавил губернатор. — Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается.
По данным Министерства обороны РФ, прошедшей ночью средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов.
— 25 БПЛА — над территорией Ростовской области; восемь — над территорией Волгоградской области; шесть — над территорией Курской области; четыре — над территорией Ярославской области и по два — над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края, — перечислили в Telegram-канале Минобороны РФ.