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Происшествия Работают подразделения Минобороны: на подлете к Ярославлю уничтожили пять БПЛА

Работают подразделения Минобороны: на подлете к Ярославлю уничтожили пять БПЛА

Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев

4 155
12 комментариев

На подлете к Ярославлю уничтожили пять беспилотников

Источник:

Утром 31 января губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об отражении атаки беспилотников.

— На подлете к Ярославлю отражена атака пяти украинских БПЛА. На месте их падения разрушений и пострадавших нет, — говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале.

Михаил Евраев отметил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников.

— При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112, — добавил губернатор. — Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается.

По данным Министерства обороны РФ, прошедшей ночью средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов.

— 25 БПЛА — над территорией Ростовской области; восемь — над территорией Волгоградской области; шесть — над территорией Курской области; четыре — над территорией Ярославской области и по два — над территориями Белгородской, Воронежской областей и Краснодарского края, — перечислили в Telegram-канале Минобороны РФ.

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Комментарии
12
Гость
46 минут
А у нас что за Ярославлем сразу Украина ? Как они пролетели не замеченными другие области или они как фантомы резко появились из ниоткуда
Гость
1 час
Красавы.Слава ПВО России!
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