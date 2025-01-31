Работают подразделения Минобороны: на подлете к Ярославлю уничтожили пять БПЛА

На подлете к Ярославлю уничтожили пять беспилотников Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Утром 31 января губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об отражении атаки беспилотников.

— На подлете к Ярославлю отражена атака пяти украинских БПЛА. На месте их падения разрушений и пострадавших нет, — говорится в сообщении главы региона в Telegram-канале.

Михаил Евраев отметил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников.

— При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112, — добавил губернатор. — Работа подразделений Министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается.

По данным Министерства обороны РФ, прошедшей ночью средствами ПВО перехвачены и уничтожены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов.