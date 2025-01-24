Украинские БПЛА массово атаковали Россию. Взрывы прозвучали под Рязанью и Москвой

Видео от жителей Рязанской области Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

В ночь на 24 января регионы России атаковали украинские БПЛА.

О звуках взрывов сообщили в Рязанской области. Губернатор подтвердил, что была отражена атака.

— Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации пострадавших нет, оценивается материальный ущерб, — объяснил Павел Малков.

Затем ПВО заработала в Подмосковье. Аэропорты Домодедово и Жуковский временно прекратили работу. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дроны двигались на столицу.

— Силами ПВО Минобороны в городском округе Коломна и Раменском городском округе отражена атака беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на местах, — отчитался Собянин.

Той же ночью БПЛА сбили над Курском. При падении обломков пострадали четыре дома, об этом сообщил мэр города.

Вечером 23 января Минобороны отчиталось, что 49 украинских БПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской областями и Крымом.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.