Погиб молодой водитель: в Ярославле задержали краснодарца, устроившего тройное ДТП на ЮЗОД

Во время аварии погиб молодой водитель Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram











В Ярославле заключили под стражу 26-летнего жителя Краснодара, устроившего смертельное ДТП на ЮЗОД ранним утром, 3 января. Напротив дома № 19 на улице Нефтяников столкнулись «Ниссан-Ноте», «Ниссан-Альмера», «Опель-Антара».

Парень был за рулем «Ниссан-Ноте». Оказалось, что он вообще не имел права управлять машиной. Правоохранители уверены: он грубо нарушил ПДД.

— По предварительным данным, водитель «Ниссан-Ноте», не имеющий права управления транспортными средствами, на высокой скорости, на запрещающий, красный, сигнал светофора совершил столкновение с «Ниссаном-Альмера», из-за чего «Ниссан-Альмера» столкнулся с «Опелем-Антара», — рассказали в Красноперекопском районном суде Ярославля.

Сильнее всего удар пришелся на «Ниссан-Альмера». За рулем иномарки был 28-летний парень. Он погиб еще до приезда скорой помощи. А краснодарец, который управлял «Ниссан-Ноте», получил травмы, и его госпитализировали.