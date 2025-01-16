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Происшествия подробности Погиб молодой водитель: в Ярославле задержали краснодарца, устроившего тройное ДТП на ЮЗОД

Погиб молодой водитель: в Ярославле задержали краснодарца, устроившего тройное ДТП на ЮЗОД

Оказалось, что у него не было прав на управление машиной

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2 комментария

Во время аварии погиб молодой водитель

Источник:

В Ярославле заключили под стражу 26-летнего жителя Краснодара, устроившего смертельное ДТП на ЮЗОД ранним утром, 3 января. Напротив дома № 19 на улице Нефтяников столкнулись «Ниссан-Ноте», «Ниссан-Альмера», «Опель-Антара».

Парень был за рулем «Ниссан-Ноте». Оказалось, что он вообще не имел права управлять машиной. Правоохранители уверены: он грубо нарушил ПДД.

— По предварительным данным, водитель «Ниссан-Ноте», не имеющий права управления транспортными средствами, на высокой скорости, на запрещающий, красный, сигнал светофора совершил столкновение с «Ниссаном-Альмера», из-за чего «Ниссан-Альмера» столкнулся с «Опелем-Антара», — рассказали в Красноперекопском районном суде Ярославля.

Сильнее всего удар пришелся на «Ниссан-Альмера». За рулем иномарки был 28-летний парень. Он погиб еще до приезда скорой помощи. А краснодарец, который управлял «Ниссан-Ноте», получил травмы, и его госпитализировали.

Правоохранители выдвинули ему обвинение по пункту в ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть человека). Под арест его отправили 14 января, а в СИЗО житель Краснодара будет до 2 марта 2025 года.

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Комментарии
2
Гость
47 минут
вот так, в нашем государстве можно проехать волстраны без прав, и всем пофиг.
Гость
25 минут
Что значит " по неосторожности "?
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