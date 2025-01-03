В Ярославле в тройном ДТП разбился насмерть молодой водитель

На окружной в Ярославле столкнулись одновременно три автомобиля Источник: «Подслушано в Ярославле! (18+)» / Telegram











Ранним утром 3 января в Ярославле произошло смертельное ДТП. Около 05:20 на перекрестке ЮЗОД с улицей Гагарина столкнулись три автомобиля.

По версии правоохранителей, водитель иномарки «Ниссан-Ноте», за рулем которого был 26-летний мужчина, врезался в «Ниссан-Альмера». После этого вторую машину откинуло в «Опель».

Автомобилисты, проезжавшие мимо места аварии, сообщали, что одну из машин сильно помяло. На фото, сделанных очевидцами, видно, что на месте столкновения стояли несколько разбитых иномарок.

— Проезжал, видел. Жестко они, — написал житель города в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

В Госавтоинспекции Ярославской области сообщили, что один из участников ДТП погиб. Смертельные травмы получил 28-летний водитель иномарки «Ниссан-Альмера». Он скончался до приезда скорой помощи. Водитель «Ниссана-Ноте» — 26-летний парень, получил травмы.