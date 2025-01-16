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Происшествия Израиль нанес массированный удар по Газе после соглашения о прекращении огня: убиты дети и женщины

Израиль нанес массированный удар по Газе после соглашения о прекращении огня: убиты дети и женщины

Атаки со стороны ЦАХАЛ продолжаются до сих пор

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1 комментарий

Израильская ПВО перехватывает ракеты

Источник:

Сирены воздушной тревоги прозвучали недалеко границы с сектором Газа. Работает система оповещения местных жителей об угрозе обстрела. По информации Al jazeera, 30 человек были убиты.

— Не менее 30 человек, в том числе женщины и дети, были убиты в ходе израильской атаки, — передает Al jazeera со ссылкой на источники в медучреждениях.

Израиль и палестинское движение «Хамас» достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Однако вскоре после договоренностей прозвучали сигналы воздушной тревоги.

По информации пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), тревогу объявили в районе населенного пункта Нир-Ам рядом с городом Сдерот, который расположен недалеко границы с сектором Газа. Al jazeera передает, что атаки со стороны ЦАХАЛ продолжаются до сих пор.

Накануне, 15 января, премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдуррахман аль-Тани сообщил о том, что представители Израиля и палестинского движения «Хамас» объявили о перемирии. Документ вступит в силу 19 января.

Первый этап соглашения продлится 42 дня. Сделка предполагает уход израильских военных из поселений на востоке сектора Газа. Кроме того, будет усилена гуманитарная поддержка анклава: разрешат ввозить топливо и предметы первой необходимости для людей, оставшихся без жилья.

«Хамас», в свою очередь, отпустит 33 заложников, а Израиль выпустит из тюрем палестинских заключенных. Также предполагается начать возвращение перемещенных лиц в свои дома.

ПО ТЕМЕ
Израиль Сектор Газа ХАМАС ЦАХАЛ Атака
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Комментарии
1
Гость
21 минута
Евреям верить нельзя!
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