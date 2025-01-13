В Ярославле ищут вандалов, исписавших стену Воинского кладбища

Вандалы испортили стену у Воинского кладбища Источник: Жесть Ярославль / Telegram











В Ярославле вандалы испортили стену около Воинского мемориального кладбища на Угличской улице, 35. Об инциденте сообщили в группе «Жесть Ярославль» 11 января.

— Нет слов, что у таких в голове? — подписали пост в городском паблике.

Как сообщили 76.RU в пресс-службе полиции, им сообщение об инциденте поступило 12 января.

— По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.

Обновление на 15:00 13 января:

В мэрии Ярославля сообщили, что МКУ «Служба городских кладбищ» закрасило надпись. На данный момент устанавливается размер ущерба.

— Сотрудники учреждения подали заявление в полицию. После нахождения виновных к ним применят меры пресечения и штрафные санкции, — сообщили в городской администрации.