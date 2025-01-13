В Ярославле ищут вандалов, исписавших стену Воинского кладбища

В Ярославле вандалы испортили стену около Воинского мемориального кладбища на Угличской улице, 35. Об инциденте сообщили в группе «Жесть Ярославль» 11 января.
— Нет слов, что у таких в голове? — подписали пост в городском паблике.
Как сообщили 76.RU в пресс-службе полиции, им сообщение об инциденте поступило 12 января.
— По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.
Обновление на 15:00 13 января:
В мэрии Ярославля сообщили, что МКУ «Служба городских кладбищ» закрасило надпись. На данный момент устанавливается размер ущерба.
— Сотрудники учреждения подали заявление в полицию. После нахождения виновных к ним применят меры пресечения и штрафные санкции, — сообщили в городской администрации.
На Воинском кладбище Ярославля захоронены в том числе участники СВО. Ранее власти обсуждали план по благоустройству части мемориального комплекса. Также осенью 2022 года ярославские власти анонсировали проект по расширению Воинского кладбища.