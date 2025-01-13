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Происшествия В Ярославле ищут вандалов, исписавших стену Воинского кладбища

В Ярославле ищут вандалов, исписавших стену Воинского кладбища

Делом занялась полиция

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9 комментариев

Вандалы испортили стену у Воинского кладбища

Источник:

В Ярославле вандалы испортили стену около Воинского мемориального кладбища на Угличской улице, 35. Об инциденте сообщили в группе «Жесть Ярославль» 11 января.

— Нет слов, что у таких в голове? — подписали пост в городском паблике.

Как сообщили 76.RU в пресс-службе полиции, им сообщение об инциденте поступило 12 января.

— По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили в управлении МВД России по Ярославской области.

Обновление на 15:00 13 января:

В мэрии Ярославля сообщили, что МКУ «Служба городских кладбищ» закрасило надпись. На данный момент устанавливается размер ущерба.

— Сотрудники учреждения подали заявление в полицию. После нахождения виновных к ним применят меры пресечения и штрафные санкции, — сообщили в городской администрации.

На Воинском кладбище Ярославля захоронены в том числе участники СВО. Ранее власти обсуждали план по благоустройству части мемориального комплекса. Также осенью 2022 года ярославские власти анонсировали проект по расширению Воинского кладбища.

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Вандалы Вандализм Воинское кладбище Кладбище
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Комментарии
9
Гость
1 час
А, что написали-то?
Гость
21 минута
Неужели за мир агитировали?
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