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Происшествия Крушение самолета в Актау Был обстрелян и потерял управление: глава Азербайджана высказал новую версию крушения самолета в Актау

Был обстрелян и потерял управление: глава Азербайджана высказал новую версию крушения самолета в Актау

Пилот мог не понять, что произошло

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12 комментариев

Алиев считает, что самолет подавили с помощью РЭБ

Источник:

Самолет, который потерпел крушение в Казахстане, обстреляли с земли. Об этом заявил президент Азербайджан Ильхам Алиев.

— Факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозного, и практически потерял управление. Мы также знаем, что наш самолет был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы. Это первое повреждение, нанесенное самолету. Кроме того, в результате огня, открытого с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета, — сказал Алиев в интервью телеканалу AzTV. Он отметил, что окончательная версия станет известна после вскрытия черных ящиков.

Президент Азербайджана подчеркнул, что речь не идет о преднамеренном обстреле, самолет сбили случайно. Алиев считает, что пилот мог принять произошедшее за столкновение с птицей, отсюда изначально могла возникнуть такая версия. Сейчас она снята с повестки.

Воздушное судно азербайджанской авиакомпании направлялось из Баку в Грозный. Его перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау, где в итоге и произошла трагедия. После крушения самолета выжили 28 пассажиров. Их доставили в больницу. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан, девять из них выжили. Оба пилота авиалайнера погибли.

По версии Росавиации, в районе воздушной гавани Грозного наблюдался плотный туман. На высоте 500 метров не было видимости. Пилот дважды пытался приземлиться. Ему предлагали и другие аэропорты, чтобы произвести посадку, однако командир воздушного судна решил садиться в городе Актау. Когда самолет начал набирать высоту, он столкнулся с птицами. По данным Flight Radar, перед крушением борт постоянно летел не плавно. Он то терял, то набирал высоту, скорость тоже постоянно скакала.

Президент России Владимир Путин созвонился с Алиевым и принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошел в воздушном пространстве РФ, а также выразил глубокие соболезнования семьям погибших.

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Крушение Актау Самолет Ильхам Алиев Версии Обстрел
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Комментарии
12
Инженер1
2 часа
Ха-ха-ха! Надо же, обстреляли! И птички ничего не пугались. Прикольное системное враньё Григория.
Гость
1 час
Ильхам Алиев, президент Азербайджана: «Факты заключаются в том, что азербайджанский гражданский самолет получил повреждения извне на территории России, близ города Грозный, и практически потерял управление». Так, по словам Алиева, лайнер «был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы». Кроме того, хвостовая часть самолета сильно пострадала «в результате огня, открытого с земли». При этом азербайджанский лидер подчеркнул, что самолет не был сбит специально. Кроме того, Алиев раскритиковал версию «о взрыве какого-то газового баллона» на борту самолета и заявил, что некоторые круги в РФ хотели «замять вопрос» о причинах крушения. Алиев добавил, что Баку требует от Москвы «признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций».
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