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Происшествия Крушение самолета в Актау Среди выживших на борту самолета Баку — Грозный есть россияне

Среди выживших на борту самолета Баку — Грозный есть россияне

Не всем удалось спастись

309
1 комментарий

Пострадавшим понадобилась помощь медиков

Источник:

Стали известны данные выживших во время крушения самолета пассажиров. 10 из 16 россиян, которые находились на борту рейса «Азербайджанских авиалиний», удалось спастись.

Среди выживших при крушении самолета в Казахстане 10 граждан РФ, 14 — Азербайджана, 2 — Киргизии, сообщили в Минздраве. Гражданство трех пассажиров пока установить не удалось. Информацию о численности россиян подтвердили и в российском посольстве. Всего на борту было 16 человек из России.

Sputnik Казахстана опубликовал список выживших. В нем 29 фамилий, а также тех, кого еще не удалось опознать. Официально данные не подтверждали. Подробнее о крушении самолета — в нашей онлайн-трансляции.

Кто смог спастись

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Часть списка из предполагаемых выживших

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Крушение Выжившие Самолет Минздрав Актау
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Комментарии
1
Светлана Светличная
18 минут
да ладно?
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