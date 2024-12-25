Среди выживших на борту самолета Баку — Грозный есть россияне

Стали известны данные выживших во время крушения самолета пассажиров. 10 из 16 россиян, которые находились на борту рейса «Азербайджанских авиалиний», удалось спастись.
Среди выживших при крушении самолета в Казахстане 10 граждан РФ, 14 — Азербайджана, 2 — Киргизии, сообщили в Минздраве. Гражданство трех пассажиров пока установить не удалось. Информацию о численности россиян подтвердили и в российском посольстве. Всего на борту было 16 человек из России.
Sputnik Казахстана опубликовал список выживших. В нем 29 фамилий, а также тех, кого еще не удалось опознать. Официально данные не подтверждали. Подробнее о крушении самолета — в нашей онлайн-трансляции.