Экипаж не сумел справиться с управлением или пробило баки? Авиаэксперты — о причинах крушения самолета в Казахстане

Авиаэксперты рассказали о причинах крушения в Казахстане Embraer 190 утром, 25 декабря Источник: читатель Городских порталов











Утром, 25 декабря, в районе Актау (Казахстан) разбился самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. Он направлялся из Баку в Грозный, но потерпел крушение на берегу Каспийского моря.

Azerbaijan Airlines назвала предварительной причиной крушения столкновение со стаей птиц. Эту же версию выдвинули в Росавиации, заявив, что борт следовал в Актау на запасной аэродром.

Авиаэксперты объяснили MSK1.RU, что могло привести к потере управления самолетом.

«Перешли на аварийное управление»

Заслуженный пилот России и член Комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения Юрий Сытник рассказал MSK1.RU, что, скорее всего, речь идет о попадании стаи птиц в двигатели: если бы они попали в кабину, то с большой вероятностью «экипаж был бы неработоспособен».

— В двигателях работают гидронасосы по управлению самолетом. Значит, пилоты перешли на аварийное управление, которое не очень эффективно, и им могло не хватить рулей для разворота на полосу. Если два двигателя остановились, и насосы все «встали», тогда только аварийное пилотирование. — сообщил MSK1.RU авиаэксперт. — Вообще, в каждом аэропорту есть орнитологическая служба, которая отпугивает стаи птиц сигналами и криками хищных ястребов, кречетов — они их отпугивают на высоте 300–400 метров. Но это незамерзающее море, там могли быть перелетные птицы.

Хорошо, что хвостовая часть осталась целой: раз спаслись пассажиры, значит, и так называемые черные ящики целы. А так очень всех жалко: птицы большие проблемы авиации доставляют. Юрий Сытник заслуженный пилот России

«Экипаж не сумел справиться с управлением»

Авиаэксперт Алексей Захаров объяснил MSK1.RU, что обычно двигатели проверяют на так называемую птицестойкость перед тем, как допустить их к эксплуатации. Также Захаров назвал две причины, которые, по его мнению, привели к падению самолета: неравномерная тяга двигателей и пожар.

— При попадании птицы в двигатель происходит разрушение лопаток вентилятора. Тогда с высокой степенью вероятности происходит помпаж двигателя. Если пробило один двигатель, появляется ассиметричная тяга — разворачивающий момент. В принципе, это ситуация штатная, но тут уже всё зависит от выучки экипажа. Еще могло пробить бак лопаткой, что вызвало пожар на борту, — заметил Захаров в разговоре с MSK1.RU.

Либо экипаж не сумел справиться с управлением при асимметричной тяге, либо пробитие баков. Других вариантов я себе пока представить не могу. Алексей Захаров авиаэксперт

Борт долго кружился над аэропортом, а затем рухнул. Чудом многие пассажиры выжили. Несколько человек уже доставили в больницу. На момент публикации их было 27. Среди людей на борту находились граждане РФ.

Повреждений в аэропорту Актау в связи с крушением самолета AZAL нет, сообщает диспетчерская. Он работает в штатном режиме.