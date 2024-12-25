Большая часть самолета сгорела дотла Источник: читатель Городских порталов











На борту упавшего в Казахстане самолета взорвался баллон. Такую информацию приводит управление Министерства здравоохранения Мангистауской области. Но других подробностей не сообщает.

С такой же версией ранее выступили пострадавшие при авиакатастрофе. Они рассказали изданию Orda.kz, что перед падением в двигатель самолета попала птица, затем на борту взорвался кислородный баллон, и люди начали терять сознание.

Официальные данные пока говорят лишь о столкновении с птицами. По данным Росавиации, именно из-за этого борт запросил экстренную посадку в Актау. Произвести ее однако не удалось. Самолет упал вблизи воздушной гавани. Передняя часть самолета сгорела, а хвостовая осталась целой.

По данным МЧС Казахстана, выжило 28 человек. Всего на борту было 62 пассажира и пять членов экипажа. Среди них 16 россиян.