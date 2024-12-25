НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

3 м/c,

зап.

 761мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 99,87
EUR 104,23
Рухнул самолет
Скидки на проезд
10 идей подарков родным
Будут ли уроки 30 декабря?
Рецепты вкусных салатов на НГ
Ярославец на федеральном канале
Предновогодняя афиша
Застройщик VS управляшка
Погибли в ДТП
Что дарить на Новый год
Происшествия Крушение самолета в Актау На борту упавшего в Казахстане самолета взорвался баллон

На борту упавшего в Казахстане самолета взорвался баллон

Борт направлялся из Баку в Грозный

226
Написать комментарий

Большая часть самолета сгорела дотла

Источник:

На борту упавшего в Казахстане самолета взорвался баллон. Такую информацию приводит управление Министерства здравоохранения Мангистауской области. Но других подробностей не сообщает.

С такой же версией ранее выступили пострадавшие при авиакатастрофе. Они рассказали изданию Orda.kz, что перед падением в двигатель самолета попала птица, затем на борту взорвался кислородный баллон, и люди начали терять сознание.

Официальные данные пока говорят лишь о столкновении с птицами. По данным Росавиации, именно из-за этого борт запросил экстренную посадку в Актау. Произвести ее однако не удалось. Самолет упал вблизи воздушной гавани. Передняя часть самолета сгорела, а хвостовая осталась целой.

По данным МЧС Казахстана, выжило 28 человек. Всего на борту было 62 пассажира и пять членов экипажа. Среди них 16 россиян.

Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой собираем всё, что известно о падении самолета.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Анонимное мнение
Мнение
«Уровень детского сада»: репетитор по русскому языку оценила закон о тестировании детей мигрантов
Елена Ракова
жительница Кургана
Мнение
«Украла у меня 107 часов»: как корреспондент чуть не утонул в игре Baldur’s Gate 3
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимное мнение
Мнение
«Государство тратит на нефтяников триллионы». Эксперт жестко ответил ФАС из-за спора о цене бензина
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление