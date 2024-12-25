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Происшествия Крушение самолета в Актау Среди пассажиров упавшего в Казахстане самолета были граждане России

Среди пассажиров упавшего в Казахстане самолета были граждане России

Минтранс дал первые данные о пассажирах

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На борту упавшего в Казахстане самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный, было шестнадцать россиян. Об этом 25 декабря сообщил Минтранс Казахстана.

Кроме того, в самолете было 37 граждан Азербайджана, шестеро граждан Казахстана и трое граждан Кыргызстана.

Из них 25 пассажиров выжили, сообщает МЧС Казахстана. Все они сидели в хвостовой части самолета, которая осталась целой при крушении.

Azerbaijan Airlines назвало предварительной причиной крушения столкновение со стаей птиц. Эту же версию выдвинули в Росавиации.

— Предварительно: после столкновения с птицами из-за возникшей нештатной ситуации на борту воздушного судна, его командир принял решение «идти» на запасной аэродром — им был выбран Актау, — сообщило российское ведомство.

Мы ведем онлайн-трансляцию, в которой собираем всё, что известно о падении самолета.

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Самолет упал Казахстан Авиакатастрофа
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