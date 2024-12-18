Море, пляжи и птицы в мазуте: последствия экологической катастрофы в Краснодарском крае — видео

Источник: Городские порталы

Во вторник, 17 декабря, на Черноморском побережье обнаружили пятна мазута — нефтепродукты вытекли после крушения двух танкеров в Керченском проливе.

В первую очередь пострадали птицы — их перья и клювы оказались покрыты мазутом. Животных отмывают неравнодушные жители.

По последним данным МЧС, 49 километров береговой линии оказались загрязнены. На пляжах сгустки мазута продолжают убирать волонтеры и спасатели. Всего в очистке берега участвуют больше 4000 человек.

Пока власти официально не называют сроки, когда удастся полностью очистить берег. Также нет информации, сколько точно вылилось мазута в море. По данным СМИ, речь идет о 3700 тоннах нефтепродуктов. При этом губернатор Кубани уже заверил, что к летнему курортного сезону мазута на пляжах не будет.