К «Ринг Премьер отелю» в Ярославле примчались спасатели: что случилось

«Ринг Премьер отель» был открыт в Ярославле в 2024 году. Это был первый четырехзвездочный отель Ярославля. Внутри находятся спа-центр, рестораны, конференц-залы. По данным сервиса «Контур. Фокус», чистая прибыль ООО «Ринг Премьер отель» за 2023 год составила 81,8 млн. рублей. Гостиницей владеет семья ярославских бизнесменов Галагаевых. Им же принадлежат, например, компания «Эко», которая занимается производством стройматериалов (чистая прибыль за 2023 год — 901,4 млн. рублей), строительная фирма «Золотое кольцо» (убыток за 2023 год — 29 млн. рублей).