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Происшествия К «Ринг Премьер отелю» в Ярославле примчались спасатели: что случилось

К «Ринг Премьер отелю» в Ярославле примчались спасатели: что случилось

Фото с места и информация от МЧС

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Пожарные машины примчались к «Ринг Премьер отелю» на улице Свободы

Источник:

Днем 17 декабря в Ярославле к «Ринг Премьер отелю» на улице Свободы примчались спасатели. Одна пожарная машина стояла прямо у входа в гостиницу, две на противоположной стороне улицы.

— Дыма вроде бы нет, — сообщили порталу 76.RU очевидцы.

Как пояснили в МЧС по Ярославской области, в гостинице произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации.

— Провели проверку, все в порядке, — добавили спасатели.

По информации МЧС, произошло ложное срабатывание сигнализации

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Убедившись, что возгорания нет, пожарные, пользуясь случаем, проверили еще и пожарные гидранты, расположенные в этом месте.

Заодно спасатели проверили пожарные гидранты

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Что за отель

«Ринг Премьер отель» был открыт в Ярославле в 2024 году. Это был первый четырехзвездочный отель Ярославля. Внутри находятся спа-центр, рестораны, конференц-залы. По данным сервиса «Контур. Фокус», чистая прибыль ООО «Ринг Премьер отель» за 2023 год составила 81,8 млн. рублей. Гостиницей владеет семья ярославских бизнесменов Галагаевых. Им же принадлежат, например, компания «Эко», которая занимается производством стройматериалов (чистая прибыль за 2023 год — 901,4 млн. рублей), строительная фирма «Золотое кольцо» (убыток за 2023 год — 29 млн. рублей).

Напомним, 12 декабря в Гаврилов-Яме Ярославской области загорелся магазин автотоваров. По предварительной информации, причиной могли стать неполадки с котлом отопления. Сообщалось о его взрыве. В пожаре погиб владелец торговой точки — 50-летний местный предприниматель.

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Пожарные МЧС Отель Сигнализация
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