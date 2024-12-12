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Происшествия Говорят о взрыве: в Ярославской области при пожаре в магазине погиб человек. Видео

Говорят о взрыве: в Ярославской области при пожаре в магазине погиб человек. Видео

Первая информация о происшествии в Гаврилов-Яме

947
1 комментарий

В Гаврилов-Яме тушат пожар в магазине автозапчастей

Источник:

В Гаврилов-Яме Ярославской области при пожаре в магазине автозапчастей погиб мужчина. По предварительной информации, это может быть хозяин торговой точки.

— Сообщение о возгорании в доме № 29 на улице Советской поступило в 12:30 12 декабря, — сообщили в МЧС по Ярославской области.

Огнем оказалось охвачена площадь 80 квадратных метров. Пожарные продолжают тушение.

Кадры с места происшествия

Источник:

Как сообщил порталу 76.RU источник в правоохранительных органах, в магазине, по предварительной информации, произошел взрыв котла отопления. Это стало причиной или последствием пожара, сейчас выясняется.

СУ СК России по Ярославской области по данному факту начало процессуальную проверку.

— Прокуратура Гаврилов-Ямского района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту пожара в магазине автозапчастей. На место происшествия выехал прокурор Гаврилов-Ямского района Михаил Румянцев, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

На месте работают правоохранители

Источник:

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Пожар Магазин Взрыв Прокуратура Погиб при пожаре
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Комментарии
2
Гость
19 минут
Газ - это опасность!
Гость
1 минута
Не взрыв, а хлопок! Вы что?! Лодка раскачиваете???
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