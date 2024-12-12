Говорят о взрыве: в Ярославской области при пожаре в магазине погиб человек. Видео

В Гаврилов-Яме Ярославской области при пожаре в магазине автозапчастей погиб мужчина. По предварительной информации, это может быть хозяин торговой точки.
— Сообщение о возгорании в доме № 29 на улице Советской поступило в 12:30 12 декабря, — сообщили в МЧС по Ярославской области.
Огнем оказалось охвачена площадь 80 квадратных метров. Пожарные продолжают тушение.
Как сообщил порталу 76.RU источник в правоохранительных органах, в магазине, по предварительной информации, произошел взрыв котла отопления. Это стало причиной или последствием пожара, сейчас выясняется.
СУ СК России по Ярославской области по данному факту начало процессуальную проверку.
— Прокуратура Гаврилов-Ямского района поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту пожара в магазине автозапчастей. На место происшествия выехал прокурор Гаврилов-Ямского района Михаил Румянцев, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.