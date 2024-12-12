«Добряк»: при пожаре со взрывом в ярославском магазине погиб предприниматель

При пожаре в Ярославской области погиб предприниматель Источник: МЧС Ярославской области / Telegram











Погибшим при пожаре в магазине автозапчастей в Гаврилов-Яме Ярославской области оказался владелец торговой точки — 50-летний предприниматель Олег Баклушин.

— Олежка — добряк… Царствия небесного. Хороший был человек, — пишут в группе «Подслушано Гаврилов-Ям» во «ВКонтакте».

На странице самого Олега Баклушина говорится: «Особливо рассказывать нечего. Занимаюсь нумизматикой. Так получается по жизни. Без хорошей коллекции денежных знаков приходится грустить».

Местные жители говорят, что магазин автозапчастей работал давно. Пожар в нем начался около полудня 12 декабря. Ликвидировать ЧП спасателям удалось к 16:45. При пожаре погиб один человек.

Видео с места происшествия Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram, Подслушано у водителей / Гаврилов Ямский р-н / Vk.com

Источник 76.RU в правоохранительных органах сообщил, что в помещении взорвался масляный котел отопления. Чуть позже в следственном управлении Следственного комитета России дали официальную информацию о происшествии:

— Предварительно установлено, что в помещении магазина автозапчастей по улице Советской Гаврилов-Яма произошел хлопок с последующим возгоранием помещения, в результате чего погиб мужчина, находившийся внутри. В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара следствием рассматривается неисправность отопительного оборудования.