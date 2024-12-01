Схватил крестик: в Ярославской области вынесли приговор рецидивисту, зарезавшему клиентку

В СУ СК России по Ярославской области нашли убийцу, который орудовал в Рыбинске 14 лет назад Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Ярославский областной суд вынес приговор обвиняемому в убийстве 14-летней давности. Детали расследования раскрыли 29 ноября в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

— Лицо, совершившее особо тяжкие преступления, было установлено в результате целенаправленной работы следователей-криминалистов, благодаря комплексу следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с участием сотрудников ГУУР МВД России, — сообщили в пресс-службе Следкома.

Ярославец проходил по двум статьям: разбой с применением насилия с оружием и убийство, сопряженное с разбоем.

Обвиняемым по делу проходил ранее судимый 49-летний ярославец Александр Цветков. 26 ноября 2010 года он пришел к 73-летней жительнице Рыбинска для согласования ремонта в ее квартире. Пенсионерка нашла мастера по объявлению. Однако вместо обсуждения будущих работ, по версии следствия, мужчина напал на пенсионерку и нанес ей не менее 14 ударов ножом.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, подсудимый забрал из квартиры золотой крест стоимостью 3 тысячи рублей, электрическую дрель, шуруповерт, мобильный телефон. Общая сумма похищенного составила 12 тысяч рублей.

— В судебном заседании Цветков полностью признал вину в преступлениях. В действиях подсудимого имел место особо опасный рецидив преступлений, ранее он неоднократно был судим за разбои, — пояснили в суде.