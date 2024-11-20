«По зубам опознали»: как военного полтора года искали родители, а его тело всё это время лежало в ростовском морге

После срочной службы Артем ушел служить по контракту Источник: предоставлено Андреем Воробьевым











28-летний Артем Воробьев в марте 2023 года погиб в зоне специальной военной операции. Сослуживцы достали и упаковали его тело, которое потом должны были доставить в морг. Но в итоге оно пропало на полтора года. Всё это время Воробьева искали родители.

Редакция 161.RU рассказывает, что произошло.

«Где-то 10–13 марта 2023-го его не стало»

Артем Воробьев окончил брянский филиал РАНХиГС. В 2017 году отправился в Москву на срочную службу в Росгвардии, в 2018-м остался там на контракт. Служил младшим сержантом. А через год 24-летнего росгвардейца осудили на шесть лет за распространение наркотиков. Четыре года Воробьев отсидел в рязанской ИК №3 и оттуда в январе 2023-го ушел воевать, подписав полугодовой контракт с Минобороны РФ.

По документам 27 января 2023 года Артема Воробьева зачислили рядовым в первую роту «Шторм Z» и прикрепили к военной части в поселке Персиановском под Ростовом. Через месяц — 27 февраля — он попал на СВО. А в марте оказался среди пропавших без вести в районе донецкой Красногоровки.

При этом родные точно знали, что Артема нет в живых. В разыскной анкете даже описали, как он погиб: «Брали штурмом село Красногоровка, накрыло минометным огнем, бежали в укрытие (дом, гараж). Завалило рухнувшей стеной. Вытащили, по словам сослуживцев, клали тело в пакет и подписывали фамилию, клали в карман записку с Ф. И. О.»

— Где-то 10–13 марта 2023-го его не стало, — рассказал 161.RU отец Артема Андрей Воробьев. — Это мы знаем со слов его сослуживцев. Мы же всех нашли: командиров, друзей — кто откапывал, кто оттаскивал. Ими четко сказано: «Он погиб, я его вытащил, мы его упаковали, отправили». И дальше след терялся.

«Не может быть, чтобы тело пропало»

Родные начали поиски. Больше полутора лет им говорили: «Ищите в Ростове. Мы отправили. Не может быть, чтобы тело пропало, это не закопанные или потерянные при штурме».

— В морг Донецка делали письменные запросы и звонили по телефону. Отвечали, что такой не числится и что всех российских погибших бойцов отправляют в морг Ростова.

Со слов Воробьева-старшего, тела с места боя должны были эвакуировать к месту, где похоронная команда упаковывает их в мешки и перевозит в другое место. Оттуда тела должна была забрать санитарная рота.

— Мы нашли только тех, кто тело с поля боя вытащил. Нашли похоронную команду. Ребята говорили: «Мы всё сделали, пришли наутро — там уже никого не было». Значит, приезжала санитарная рота и всех увезла. Мы звонили и в донецкие морги, там сказали: «Не может быть. Всех российских мы отправляем в Ростов. У нас здесь не могло затеряться».

Источник: предоставлено Андреем Воробьевым











После попадания снаряда телом Артема занимались трое военных: один лично откопал его из-под завала, второй упаковал в мешок и вложил в карман данные погибшего. Следил за всем командир отделения. Тело эвакуировали в поселок Верхнетроицкое. Очевидцев в местном морге родные не нашли. Но им сообщили, что тело должны были доставить в Донецк.

При этом в графе поисковой анкеты «Предполагаемое место нахождения» указано: «В районе села Красногоровка (возможно, не эвакуировали)».

— В Ростов мы ездили два раза. Сдавали ДНК там, сдавали ДНК в местном военкомате. Нет такой инстанции, куда бы мы не написали. Справки у нас есть, что он пропал без вести при штурме. В части выдали все эти документы.

К сентябрю 2023 года Артема Воробьева еще не исключили из отряда. Тогда же его родным порекомендовали обратиться в 522-й ЦПООП.

522-й ЦПООП расшифровывается как 522-й Центр приема обработки и отправки погибших. Его открыли в Ростове во время афганской войны. Именно сюда свозят тела погибших военных, которые потом транспортируют в разные регионы.

А через месяц военное следственное управление сообщило матери Артема, что в ЦПООП среди опознанных его нет. И совпадений между образцами ДНК тоже не было. Уполномоченный по правам человека в ДНР написал Воробьевым, что Артема включили в реестр без вести пропавших. Он же посоветовал составить разыскную анкету и обратиться в специальное управление насчет поисков. Анкету мать Артема заполнила 13 марта 2024 года — через год после гибели сына.

Воробьевы писали во все инстанции. Ездили в военно-социальный центр Минобороны РФ, который открылся в Москве:

— Те же вопросы, те же анкеты, сдали заявление, и всё.

ДНК сдавали трижды: в морге Ростова, в Брянске через военкомат и лично через частную клинику. Дважды ездили в Ростов — и в морг, и в персиановскую военную часть.

— И звонили в морг следователю Денису Маракушеву. Хороший человек, всегда на связи, — вспоминал Андрей Воробьев.

Источник: предоставлено Андреем Воробьевым

«Таких много, это не единичный случай»

К августу 2024 года ничего не двигалось с места, родные не знали, где тело Артема. Даже собирались ехать в донецкую Красногоровку — «разбираться, пройтись по этому пути».

Через полтора года после смерти сына его родители даже не знали, дошло ли его тело до ростовского морга. За это время Воробьевы познакомились со многими, кто, как и они, долго не мог найти своих пропавших:

— Таких много, это не единичный случай, как оказалось. Полтора года пропавший без вести. Ну как это так? У нас даже есть все позывные, свидетели, в прокуратуру обращались, Следственные комитеты. Тела уже погибших — их собрали, они где-то в поле — вы не можете найти. Хотя вот они, все следы. И мы знаем, до какого дуба и до какого подвала их донесли. Что дальше случилось? Нигде сведений нет, что там что-то разбомбили. И командиры, и донецкие морги говорят: «Мы всех отправляли». Кого «всех», они не говорят, — возмущался в начале августа этого года Андрей Воробьев.

Он вспомнил про знакомую по переписке, у которой тело близкого нашлось в ростовском морге спустя почти год после того, как он перестал выходить на связь. Она сдавала образцы ДНК и через восемь месяцев получила подтверждение: «Совпадение найдено».

«Тело, вернее то, что от него осталось, обнаружено»

12 августа 2024-го — через полтора года с гибели Артема — история с поисками тела закончилась. Родителям Артема позвонил сотрудник морга. Он сообщил, что ДНК совпала, и предложил провести опознание по видеозвонку.

— Тело, вернее то, что от него осталось, обнаружено и нами по видеосвязи опознано. Мать, естественно, была в истерике: показали какие-то кости в мешке. По зубам опознала.

Оказалось, что тело Артема с марта по июнь 2023 года было в пути. В ЦПООП оно прибыло в июне и больше года лежало в морге.

— Оно было не то чтобы неопознанное — очередь не дошла. Мы без претензий. Ребята вытащили и отправили.

20 августа Артема Воробьева похоронили в Брянске со всеми почестями.

— Спасибо брянскому военкомату. Было отпевание в храме, военный эскорт, оркестр, салют и знамя.