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Происшествия В Кировской области рухнул вертолет санавиации. Трое человек погибли

В Кировской области рухнул вертолет санавиации. Трое человек погибли

Еще одного члена экипажа ищут

530
10 комментариев

На месте крушения произошел пожар

В Кировской области рухнул вертолет Ми-2. Жесткая посадка, как сообщили в МЧС, произошла в лесу у деревни Белеенки. На борту находились четыре человека, трое из них мертвы. Поиски последнего члена экипажа продолжаются.

Как заявил губернатор региона Александр Соколов, внутри находились пилот, врач и два фельдшера. Вертолет принадлежит авиакомпании «Вятка-Авиа», он выполнял полет по заданию Центра медицины катастроф, сообщили Городским порталам в экстренных службах.

Кадры с места ЧП

Спасатели продолжают работать на месте

На месте падения борта произошел пожар. Ситуацию признали чрезвычайной.

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Вертолет Санавиация Медики Крушение вертолета Кировская область МЧС Спасатели
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Комментарии
10
Гость
1 час
у советских калош ресурс уже 4 раза вышел
Гость
1 час
Санавиация старая и изношенная в большинстве своём всё новое только у силовичков и масквы 👎 это показатель как мы живём и на что идут наши деньги
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