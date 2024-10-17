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Происшествия «Две дыры»: директор благотворительной организации сообщила, что в Ярославле обстреляли ее автомобиль

«Две дыры»: директор благотворительной организации сообщила, что в Ярославле обстреляли ее автомобиль

Елена Афрова рассказала порталу 76.RU, как все произошло

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17 комментариев

В Ярославле обстреляли автомобиль директора организации «Верность»

Директор благотворительной организации «Верность», помогающей бездомным животным, Елена Афрова рассказала, что в Ярославле обстреляли ее автомобиль. По ее словам, ЧП произошло в 13 часов 16 октября на улице Дмитрия Донского в Красноперекопском районе.

— Я подвозила коллегу до дома. Она зашла за ребенком, а я осталась ждать в машине у подъезда. Услышала несколько хлопков. Смотрю, у меня две дырки в заднем стекле. Оно начало по частям вываливаться. Я выбежала из автомобиля, никого поблизости не было. Буквально в метре от моей машины стояла пожилая женщина. Она предположила, что стреляли из окон одного из расположенных рядом домов, — рассказала Елена порталу 76.RU.

Стекло разбилось в двух местах

У самой пострадавшей нет версий, кто и по какой причине устроил стрельбу посреди дня. В соцсетях предположили, что, возможно, выстрелов не было, а стекло лопнуло само по себе. Но Елена считает, что это не так.

— Не думаю, что стекло могло лопнуть просто так. Машина не была перегрета. В момент, когда все произошло, двигатель не работал, — уточнила она.

Также Елена добавила, что не может пока ответить, остались ли в салоне автомобиля пули.

— Там все в стекле, я еще не искала, — объяснила она.

По словам Елены, она услышала несколько хлопков

Елена не стала вызывать на место полицию, так как торопилась на заседание комиссии муниципалитета. Как раз в этот день депутаты обсуждали судьбу приюта для безнадзорных животных, построенного в Ярославле на Промышленном шоссе. Здание возводилось на деньги миллиардера Алексея Репика. Оно внесено в реестр регионального имущества и передано в пользование «Верности».

Что произошло, не понятно

Автономная некоммерческая благотворительная организация «Верность» была образована в 2016 году. Зарегистрирована в Данилове Ярославской области. Директор организации — Елена Афрова. Направления деятельности: поддержка зооволонтеров кормом, лекарствами, обучением; работа по адаптации собак в приютах; проведение уроков для школьников и студентов по теме ответственного отношения к животным; организация стерилизации животных. Периодически «Верность» проводит акции в помощь бездомным животным. Например, летом в Ярославле была организована акция «Трамвайник». Ее участники могли проехать благотворительный круг по трамвайному маршруту, купив билет и посетив праздничное мероприятие прямо в вагоне. Вырученные деньги направили на помощь зооволонтерам.

Стекло треснуло и начало вываливаться

После заседания Елена написала заявление в Красноперекопский отдел полиции.

— Заявление по данному факту поступило. Сотрудниками полиции проводятся проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.

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Происшествие Обстреляли автомобиль Зооволонтер Верность
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Комментарии
17
Гость
1 час
Как бы намёк на что то...
Гость
1 час
Главное, что не как в 90-е!
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