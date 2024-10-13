Переломали ноги — на съемках фильма в Ленинградской области десятки людей провалились под платформу поезда

Платформа провалилась под актерами Источник: Фонтанка SPB Online / T.me











В Лужском районе Ленинградской области во время съемок фильма провалились декорации — платформа, на которой актеры ждали поезд. Есть пострадавшие.

— Это случилось на последнем дубле, — сообщили 47.RU в экстренных случаях.

Инцидент произошел на съемочной площадке фильма «Василий Теркин», пишет telegram-канал «112». Режиссер картины Карен Геворкян тоже пострадал.

— Провалился кусок платформы. Около семи человек упали вниз. Я тоже упал вместе с камерой, — сообщил Shot Геворкян. Режиссер отделался легкими травмами.

Это был последний съемочный день. Геворкян заявил, что останавливать производство картины из-за инцидента не будут.