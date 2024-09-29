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Происшествия «Вылетел через заднее стекло»: в Ярославской области насмерть разбился водитель

«Вылетел через заднее стекло»: в Ярославской области насмерть разбился водитель

Как это случилось

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2 комментария

Авария случилась вечером

В Ярославской области насмерть разбился 66-летний водитель автомобиля. Авария случилась около пяти часов вечера 28 сентября в Большесельском районе.

Мужчина за рулем «Дервейса» ехал по дороге Рублёво — Шельшедом — Варегово. В какой-то момент его машина вылетела с дороги и оказалась в кювете. По предварительным данным правоохранителей, водитель не справился с управлением.

— Совершил съезд в правый кювет по ходу движения, вследствие чего вылетел через разбитое заднее стекло автомобиля, — рассказали в УГИБДД УМВД России по Ярославской области.

Сам автомобиль сильно помяло. Из машины вылетели стёкла, металл местами покорежило. На место выезжали медики скорой помощи, но спасти мужчину не удалось. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП.

После случившегося правоохранители начали проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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Комментарии
2
Гость
33 минуты
Блин! Как же так? Вот только достиг "заветной" даты всех Россиян - 65 лет, пенсия, льготы, скидки, живи и радуйся, а он...😡
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