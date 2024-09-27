НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

облачно, без осадков

ощущается как +16

7 м/c,

южн.

 750мм 53%
Подробнее
6 Пробки
USD 92,41
EUR 103,19
Избили девочку
«АЭС для пацанчиков». Сериал
SHAMAN подал на развод
Где порыбачить осенью
Обновят Первомайский бульвар
Как сохранить зрение после 40 лет
Взятки в водоканале
Лучшие бизнес-идеи страны
Проблемы у ребенка
Что ярославцы думают о работе в офисе
Происшествия Отравление семьи в Красной Сопке Отец признался, что не проветрил дом от дихлофоса: что известно об отравлении детей в Красноярском крае

Отец признался, что не проветрил дом от дихлофоса: что известно об отравлении детей в Красноярском крае

Основная версия следствия начинает подтверждаться

494
11 комментариев

В поселке Красная Сопка погибли не только дети, но и котенок

В деле об отравлении семьи в Красноярском крае, где погибли четверо детей, появились новые подробности. Следствие не торопится с выводами. Однако главная версия, что причиной смерти стали пары аэрозоля от насекомых, начинает подтверждаться. Вместе с семьей в доме жил котенок. Он погиб. Тело животного изучают и уже нашли следы дихлофоса.

— В ходе следствия следователями обнаружено на свалке местонахождение трупа котенка. Ветеринарной службой Красноярского края проведено вскрытие, изъяты образцы шерсти, внутренних органов, и, по предварительным данным, уже на шерсти котенка обнаружены вещества, входящие в состав инсектицидного средства, — рассказал руководитель управления криминалистики ГСУ СК России по Красноярскому краю Артем Кротов.

В СК рассказали новые подробности в деле о гибели детей

На допросе отец семейства рассказал, что дом плохо проветрили после обработки от насекомых.

— Все якобы вышли на улицу, отец побрызгал дома. Два часа они находились на улице, а потом зашли. Поскольку запаха не было в доме, он помещение не проветривал, — сообщили РИА Новости в СК.

Средства от насекомых, которые нашли в доме семьи

Мать дала похожие показания, подтвердив слова супруга.

— У них в доме была открыта небольшая форточка на кухне, потому что там стоит сетка, а помещение они не проветривали после обработки дихлофосом. После того, как зашли с улицы, они помещение не проветривали, — цитирует ТАСС собеседника в Следственном комитете.

Согласно инструкции, перед обработкой необходимо спрятать продукты питания и личные вещи, постельное белье. Если есть домашние животные, их следует вывести.

В тоже время в компании, производящей аэрозоль «Варан», которым опрыскивали дом пострадавшей семьи, заверили, что их продукция безопасная и не может стать причиной смерти людей.

— За долгие годы выпуска и использования подтвердили свою высокую эффективность, качество и безопасность, — сообщили в компании в беседе с коллегами из NGS24.RU.

По словам производителя, в аэрозоле достаточно концентрации активных компонентов для борьбы с насекомыми, но причинить серьезный вред человеку при правильном использовании они не могут.

Изначально главной версией следствия было пищевое отравление. Накануне семья ужинала пельменями и курицей из местного магазина. Продукцию изъяли из торговой точки. В ней не обнаружили отравы. Во время проверки искали кадмий, свинец, мышьяк, нитрит и ртуть.

Что известно о трагедии в Красноярском крае

Напомним, что трагедия в поселке Красная Сопка Красноярского края произошла в минувшие выходные. Утром в субботу вся семья почувствовала себя плохо и обратилась за помощью. Все четверо детей погибли. Родители очнулись спустя двое суток. Сейчас их уже выписали из больницы.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
с++
1 час
каменный век, отравились четыре человека и никто не может найти причину, уже форточку подозревают и дихлофос... Дикари...
Гость
1 час
Так странно звучит название темы, - Он признался . Сразу вспоминается фильм, где инквизиторы добиваются правды, прижигая человеку пятки , а потом бегут и докладывают, что он признался , он признался
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Платеж — больше половины зарплаты». Обладательница новой двушки рассказала, как решилась на ипотеку с безумными процентами
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день
Алина Шадрина
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака
Мария Кучма
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление