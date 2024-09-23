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Происшествия «Получил задание и хотел славы»: как ученик напал с молотком на одноклассников в Иркутской области — хроника

«Получил задание и хотел славы»: как ученик напал с молотком на одноклассников в Иркутской области — хроника

После инцидента со школьниками будут работать психологи

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3 комментария

В этой школе произошло нападение

Подросток с молотком напал на одноклассников в Балаганске Иркутской области. В результате ранения получили как минимум три ученика. Спасти ребят удалось благодаря быстрой реакции учителя физкультуры. Собрали в одном материале, как всё происходило.

— Сообщение об инциденте в полицию поступило утром 23 сентября, — сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Иркутской области.

Подросток беспрепятственно смог пронести оружие на территорию школы. В здании не было охраны, металлодетекторов и тревожной кнопки из-за якобы низкого рейтинга, пишет Mash.

На перемене перед уроком физкультуры он зашел в раздевалку, встав спиной к двери, достал молоток и ударил одного одноклассника по голове. Затем школьник начал кричать и размахивать оружием. Предварительно, у него с собой было несколько молотков.

Ни крики примчался 24-летний учитель физкультуры Александр Бакуров. Он схватил нападавшего и обезоружил.

— Персонал школы задержал восьмиклассника и передал его сотрудникам прибывшей следственно-оперативной группы, — передают в полиции.

Школьник планировал совершить суицид после расправы над одноклассниками. С легкими ранениями его тоже доставили в больницу. Нападение было заданием из игры, в которой участвовал подросток, рассказала одна из учениц.

— По моей информации (пока предварительной), инструкции о совершении нападения подросток получал от неизвестного в социальных сетях. В ходе задержания он якобы заявил о том, что хотел некой славы, потому и решился на преступление, — написала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

— Трое ребят получили небольшие ранения. Одному ребенку оказана медицинская помощь, раны незначительные. Мама от госпитализации сына отказалась, ребенок находится под амбулаторным наблюдением врачей. Другие ребята за медицинской помощью не обращались, — рассказала детский омбудсмен Иркутской области Татьяна Афанасьева.

Мать пострадавшего рассказала, почему в первую очередь напали на ее ребенка.

— Я спросила у сына, почему тебя именно первого [ударил]? Он говорит: «Не знаю, я с краю сидел и под руку, видимо, ему попал», — рассказала женщина.

В целом со слов сына она назвала класс дружным. Ребята между собой хорошо общались. Всего в школе учится 400 человек.

Вечером в учебном заведении пройдет родительское собрание. В нем примет участие министр образования Иркутской области Максим Парфенов. По его словам, к работе с детьми и родителями привлекут специалистов-психологов из Центра профилактики, реабилитации и коррекции.

СК по Иркутской области завел уголовное дело по статьям «Халатность» и «Покушение на убийство».

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Комментарии
3
Гость
2 часа
Ну наверное это было домашнее задание? Ведь и плакаты у нас везде висят, Иди на СВО и стань героем.
Гость
1 час
это традиционные семейные ценности и основа многополярного Мира? 😂 если всюду ненависть и кровожадность то всё это ожидаемо
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