В Ярославле произошел пожар на предприятии «Регион-Склад»: в Минприроды рассказали о последствиях

Пожар случился в ночь на 20 сентября Источник: Дядьково, Сокол Ярославль — Районы 76 / Vk.com











В Ярославле произошел пожар на предприятии «Регион-Склад» на Тормозном шоссе. Происшествие случилось в ночь на 20 сентября. Жители сообщали, что видели зарево, а потом в сторону предприятия пронеслись пожарные машины.

— Жильцы ближайших домов наблюдали за происходящим с балконов, — написали в группе «Дядьково, Сокол Ярославль — Районы 76».

По информации Управления МЧС по Ярославской области, в 23:27 поступило сообщение о загорании электрического щита на территории организации. На месте выехали две пожарные машины и 8 человек личного состава. В 23:53 возгорание было полностью ликвидировано. Пострадавших нет.

— Это возгорание не представляет опасности для экологической ситуации на территории района и для жизни и здоровья жителей, так как охватило небольшую площадь и было оперативно ликвидировано, а погодные условия поспособствовали быстрому рассеиванию веществ в воздухе, — рассказали о последствиях происшествия в Министерстве природопользования Ярославской области.

Напомним, жители Фрунзенского района периодически жалуются на предприятие «Регион-Склад». По мнению людей, именно это предприятие стало источником химического запаха, распространяющегося по близлежащей территории.

Компания занимается пропаркой вагонов из-под нефтепродуктов. В 2023 году прокуратура установила, что ООО «Регион-Склад» не соблюдает периодичность проведения лабораторных исследований в границах санитарно-защитной зоны и за ее пределами, не организовал места накопления отходов производства и потребления. Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ в воздухе и на источниках загрязнения. Компанию оштрафовали.