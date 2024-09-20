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Происшествия В Ярославле произошел пожар на предприятии «Регион-Склад»: в Минприроды рассказали о последствиях

В Ярославле произошел пожар на предприятии «Регион-Склад»: в Минприроды рассказали о последствиях

Происшествие оперативно ликвидировали

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4 комментария

Пожар случился в ночь на 20 сентября

В Ярославле произошел пожар на предприятии «Регион-Склад» на Тормозном шоссе. Происшествие случилось в ночь на 20 сентября. Жители сообщали, что видели зарево, а потом в сторону предприятия пронеслись пожарные машины.

— Жильцы ближайших домов наблюдали за происходящим с балконов, — написали в группе «Дядьково, Сокол Ярославль — Районы 76».

По информации Управления МЧС по Ярославской области, в 23:27 поступило сообщение о загорании электрического щита на территории организации. На месте выехали две пожарные машины и 8 человек личного состава. В 23:53 возгорание было полностью ликвидировано. Пострадавших нет.

— Это возгорание не представляет опасности для экологической ситуации на территории района и для жизни и здоровья жителей, так как охватило небольшую площадь и было оперативно ликвидировано, а погодные условия поспособствовали быстрому рассеиванию веществ в воздухе, — рассказали о последствиях происшествия в Министерстве природопользования Ярославской области.

Напомним, жители Фрунзенского района периодически жалуются на предприятие «Регион-Склад». По мнению людей, именно это предприятие стало источником химического запаха, распространяющегося по близлежащей территории.

Компания занимается пропаркой вагонов из-под нефтепродуктов. В 2023 году прокуратура установила, что ООО «Регион-Склад» не соблюдает периодичность проведения лабораторных исследований в границах санитарно-защитной зоны и за ее пределами, не организовал места накопления отходов производства и потребления. Было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ в воздухе и на источниках загрязнения. Компанию оштрафовали.

Но жители мечтают, чтобы деятельность предприятия вовсе была остановлена.

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Пожар Завод Экология Вонь Запах
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Комментарии
4
Гость
38 минут
можно было ехать и помедленней Люди простые люди просили умоляли об этом
Гость
22 минуты
Ведь эта вонь тянется на много больше и не кто её не замеряет)))
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