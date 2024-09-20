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Происшествия Легковушка влетела в автобус «Возместила потерпевшим вред»: в Рыбинске вынесли приговор фитнес-тренеру, влетевшей на машине в автобус

«Возместила потерпевшим вред»: в Рыбинске вынесли приговор фитнес-тренеру, влетевшей на машине в автобус

Наказание она понесет только через 14 лет

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7 комментариев

Суд приговорил Надежду Фавстову к заключению в колонии-поселении

В Рыбинске Ярославской области суд 20 сентября вынес приговор 31-летней фитнес-тренеру Надежде Фавстовой, которая 23 декабря 2023 года на машине влетела в автобус с пассажирами. Ее иномарка пробила двери общественного транспорта и въехала прямо в салон. Тогда сильно пострадали две пассажирки автобуса — мать и дочь. С места происшествия их увезли в больницу.

Сообщалось, что перед тем, как врезаться в автобус, машина Фавстовой на скорости пролетела несколько светофоров на улице Крестово на красный свет. После ДТП она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в организме.

— По версии следствия, обвиняемая, управляя автомобилем Volkswagen Arteon, двигалась по проезжей части улицы Крестовой в сторону Соборной площади города Рыбинска с превышением скорости более чем на 30 км/ч. Не справившись с управлением транспортным средством, в районе дома № 1 по улице Крестовой она допустила наезд на бордюрный камень и стойку дорожного знака, а затем, не уступив дорогу автобусу «ЛИАЗ», двигавшемуся по главной дороге, совершила с ним столкновение, — сообщили в прокуратуре Ярославской области

Суд признал Надежду Фавстову виновной в совершении преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения».

— Поскольку от прохождения освидетельствования на состояние опьянения обвиняемая отказалась, на основании примечания к статье 264 УК РФ ее действия считаются совершёнными в состоянии опьянения, — уточнили в прокуратуре.

Также правоохранители добавили, что виновница ДТП полностью признала свою вину, раскаялась, возместила потерпевшим причиненный вред.

Надежду Фавстову приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, также ее на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Однако, так как в момент вынесения приговора женщина оказалась беременной, суд назначил отсрочку исполнения наказания в виде лишения свободы до достижения ребенком 14 лет.

Напомним, недавно в Рыбинске произошел похожий случай. 5 сентября в автобус на внедорожнике въехала депутат Ярославской областной думы Марина Степанова. По данным ГИБДД, при выезде со второстепенной дороги она не уступила дорогу автобусу ПАЗ, двигающемуся по главной дороге. Сообщалось, что в аварии пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Семерым потребовалась госпитализация, их состояние врачи оценили как средней тяжести.

ПО ТЕМЕ
ДТП авария Автобус Пострадали пассажиры Суд Приговор Рыбинск
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Комментарии
7
Гость
20 минут
Т.е. если баба беременна, то может калечить людей безнаказанно?
Гость
11 минут
Продуманная семейка! Свекровь всё-таки федеральная судья как-никак. Всё грамотно обстряпала - и вроде как наказание назначили, а по факту - никакого наказания не понесла. Кстати, а не является ли беременность, случившаяся уже после самого преступления явным уклонением от уголовной ответственности?
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