«Возместила потерпевшим вред»: в Рыбинске вынесли приговор фитнес-тренеру, влетевшей на машине в автобус

В Рыбинске Ярославской области суд 20 сентября вынес приговор 31-летней фитнес-тренеру Надежде Фавстовой, которая 23 декабря 2023 года на машине влетела в автобус с пассажирами. Ее иномарка пробила двери общественного транспорта и въехала прямо в салон. Тогда сильно пострадали две пассажирки автобуса — мать и дочь. С места происшествия их увезли в больницу.
Сообщалось, что перед тем, как врезаться в автобус, машина Фавстовой на скорости пролетела несколько светофоров на улице Крестово на красный свет. После ДТП она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в организме.
— По версии следствия, обвиняемая, управляя автомобилем Volkswagen Arteon, двигалась по проезжей части улицы Крестовой в сторону Соборной площади города Рыбинска с превышением скорости более чем на 30 км/ч. Не справившись с управлением транспортным средством, в районе дома № 1 по улице Крестовой она допустила наезд на бордюрный камень и стойку дорожного знака, а затем, не уступив дорогу автобусу «ЛИАЗ», двигавшемуся по главной дороге, совершила с ним столкновение, — сообщили в прокуратуре Ярославской области
Суд признал Надежду Фавстову виновной в совершении преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения».
— Поскольку от прохождения освидетельствования на состояние опьянения обвиняемая отказалась, на основании примечания к статье 264 УК РФ ее действия считаются совершёнными в состоянии опьянения, — уточнили в прокуратуре.
Также правоохранители добавили, что виновница ДТП полностью признала свою вину, раскаялась, возместила потерпевшим причиненный вред.
Надежду Фавстову приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, также ее на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Однако, так как в момент вынесения приговора женщина оказалась беременной, суд назначил отсрочку исполнения наказания в виде лишения свободы до достижения ребенком 14 лет.
Напомним, недавно в Рыбинске произошел похожий случай. 5 сентября в автобус на внедорожнике въехала депутат Ярославской областной думы Марина Степанова. По данным ГИБДД, при выезде со второстепенной дороги она не уступила дорогу автобусу ПАЗ, двигающемуся по главной дороге. Сообщалось, что в аварии пострадали 10 человек, в том числе ребенок. Семерым потребовалась госпитализация, их состояние врачи оценили как средней тяжести.