«Возместила потерпевшим вред»: в Рыбинске вынесли приговор фитнес-тренеру, влетевшей на машине в автобус

Суд приговорил Надежду Фавстову к заключению в колонии-поселении Источник: соцсети фитнес-клуба, прокуратура Ярославской области











В Рыбинске Ярославской области суд 20 сентября вынес приговор 31-летней фитнес-тренеру Надежде Фавстовой, которая 23 декабря 2023 года на машине влетела в автобус с пассажирами. Ее иномарка пробила двери общественного транспорта и въехала прямо в салон. Тогда сильно пострадали две пассажирки автобуса — мать и дочь. С места происшествия их увезли в больницу.

Сообщалось, что перед тем, как врезаться в автобус, машина Фавстовой на скорости пролетела несколько светофоров на улице Крестово на красный свет. После ДТП она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на наличие алкоголя в организме.

— По версии следствия, обвиняемая, управляя автомобилем Volkswagen Arteon, двигалась по проезжей части улицы Крестовой в сторону Соборной площади города Рыбинска с превышением скорости более чем на 30 км/ч. Не справившись с управлением транспортным средством, в районе дома № 1 по улице Крестовой она допустила наезд на бордюрный камень и стойку дорожного знака, а затем, не уступив дорогу автобусу «ЛИАЗ», двигавшемуся по главной дороге, совершила с ним столкновение, — сообщили в прокуратуре Ярославской области

Суд признал Надежду Фавстову виновной в совершении преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения».

— Поскольку от прохождения освидетельствования на состояние опьянения обвиняемая отказалась, на основании примечания к статье 264 УК РФ ее действия считаются совершёнными в состоянии опьянения, — уточнили в прокуратуре.

Также правоохранители добавили, что виновница ДТП полностью признала свою вину, раскаялась, возместила потерпевшим причиненный вред.

Надежду Фавстову приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, также ее на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Однако, так как в момент вынесения приговора женщина оказалась беременной, суд назначил отсрочку исполнения наказания в виде лишения свободы до достижения ребенком 14 лет.