«Случилось то, чему нет объяснения»: жена два месяца не может найти мужа — он пережил микроинсульт и испарился из больницы

Андрей Балашов пропал 29 июня — его местонахождение неизвестно до сих пор Источник: Марина Семенова











Летом в семье Марины Семеновой из Новосибирска случилось несчастье. Сначала у ее мужа случился микроинсульт, а на следующий день он пропал из больницы, буквально испарился. Андрея Балашова не могут найти уже больше двух месяцев: Марина и родители пропавшего убиты горем, но не теряют веру в лучшее. По словам Марины, полиция бездействует, от частного детектива тоже нет никакого проку. Сибирячка надеется, что мужчину поможет вернуть в семью огласка — NGS.RU рассказывает ее историю.

Марина вспоминает, что день, когда ее жизнь разделилась на до и после, был самым обычным. Она и ее муж Андрей были дома: он отдыхал после нескольких рабочих смен подряд, а Марина занималась домашними делами.

Андрей решил выйти покурить на улицу — там с ним и случился приступ. Он упал и начал хрипеть, не мог произнести ни слова. Первым Андрея увидел его отец. Подбежал к сыну, попытался оказать помощь, пока Марина трясущимися руками набирала телефон скорой помощи.

Приехали медики, осмотрели Андрея и повезли в городскую клиническую больницу № 2 — ни Марине, ни родителям Андрея не предложили стать сопровождающими. О том, что его оформили и положили в стационар, семья узнала после нескольких звонков в больницу.

— В тот день он жаловался на плохое самочувствие, на боли в голове. Я ему говорила: лежи, отдыхай. Бывало, что Андрей жаловался на сердце, но идти к врачу отказывался. Вы же знаете, как мужчины относятся к таким вещам — само пройдет, ни в какую не загонишь, — рассказывает Марина.

По телефону больницы ей назвали приемные часы, список вещей, которые можно привезти Андрею, но практически ничего не говорили о состоянии его здоровья. Он поступил в пятницу — это означало, что основные необходимые процедуры будут лишь в понедельник.

— Свекровь позвонила ему в субботу утром, спросила, как он себя чувствует. Андрей ответил, что всё в порядке и он уже дома. Та всполошилась: как дома? Неужели ушел сам? Позвонила мне — я на работе. Звоню мужу — он мне то же самое говорит: дома. Слышу, шуршит пакетом. Спрашиваю: «Что ищешь?», а он: «Сигареты», — рассказывает Марина. — К вошедшей медсестре обращается «Марина», мое имя называет. Говорил невнятно, мысли путались. Я сообразила, что у него помутнение сознания после удара, не соображает.

Марина и Андрей прожили вместе два года — официально их брак не зарегистрирован, но они называют себя мужем и женой Источник: Марина Семенова

Мать Андрея прибежала в дом к сыну, не нашла его там и поехала вместе с мужем в больницу. Но оказалось, что Андрея Балашова в больнице нет. Первым делом родители объехали территорию вокруг, а потом отправились в полицию.

Заявление о пропаже Андрея сначала принимать не хотели — с его исчезновения прошло мало времени. «С боем» семье удалось убедить полицейских, что его нужно искать. В отделении его родителям и жене сказали ждать: если появится информации, им позвонят.

Несколько дней спустя удалось выяснить, что в день пропажи Андрей вышел из палаты на улицу, бродил по территории, заходил обратно, просил воды.

— Дальше случилось то, чему до сих пор нет объяснения. Охрана на вахте, видимо, решила, что перед ними неадекватный человек, и нажала тревожную кнопку. Почему они не проверили, кто перед ними, не посмотрели журнал поступивших, не потрудились выяснить, пациент это или случайно забредший на территорию человек, я не знаю. Ведь он называл имя и фамилию, понимал, кто он, — недоумевает женщина.

Группа быстрого реагирования увезла Андрея из больницы. Позже Марина выяснила, что ее мужа высадили в районе остановки общественного транспорта «Седова». Якобы сотрудники ГБР спрашивали, куда ему, а он отвечал: «В частный сектор».

— То есть он уже не мог толком изъясняться, адрес не мог вспомнить. Мы живем в районе Золотой горки — он сказал, что ему в частники, его и высадили. Это кошмар какой-то, — продолжает Марина Семенова.

Марина уверена, ее муж не мог уйти из дома по своей воле Источник: Марина Семенова











В день пропажи Андрей Балашов был одет в серо-голубую футболку, камуфляжные шорты и черные домашние тапочки. Мужчина среднего роста — примерно 176 см, плотного телосложения, волосы темно-русые.

Спустя неделю после пропажи известий от полиции не было, семья Андрея Балашова самостоятельно занималась поисками. Марина рассказывает, они заглядывали чуть ли не в каждый дом, просили записи камер, разговаривали с местными подростками: один из ребят рассказал, что видел Андрея несколько дней назад, но на этом всё.

— Мы поздно спохватились, обратились к волонтерам лишь спустя неделю. Честно, мы думали, что найдем его сами. Волонтеры поисковую группу собирать не стали, так как много времени прошло, но помогли нам с рассылкой ориентировок в группы потерявшихся, — рассказывает Марина.

Родители Андрея Балашова в отчаянии обратились к частному сыщику. Заплатили ему авансом 18 тысяч рублей (полностью его услуги стоят 50 тысяч рублей) и стали ждать.

— Он начал активную работу, первым делом обзвонил морги: восемь неопознанных тел. У нас внутри всё упало, тряслись: страшно, нет, нет, даже думать не хотим, — эмоционально говорит Марина. — Андрея среди них не оказалось. Мы выдохнули. И знаете, появилась надежда.

Еще до того, как обратиться к детективу, родители Андрея ходили к прокурору с заявлением на экипаж, который увез мужчину. Заявление не приняли, но после визита лед тронулся.

— Зашевелились, а может, видимость создали. Правда, начальница уголовного розыска отругала свекровь: не понравилось ей, что они в прокуратуру ходили. Зато потерянное заявление о пропаже Андрея сразу нашлось. Обещали, что будут приглашать на допросы сотрудников больницы, членов экипажа, который увез его. Но ничего не происходит. Нам не звонят, от нас трубки не берут, а если удается дозвониться, коротко говорят: «Работаем, ждите», — переживает Марина.

Женщина не теряет надежды отыскать мужа, но признается, что каждый день ожидания сводит ее с ума. Вечерами она дома ждет, что Андрей вернется. Страшные мысли Марина гонит как можно дальше.

Вместе с Андреем они уже два с половиной года. Супруги официально не расписаны, но это не помешало им создать прочные доверительные отношения.

— Андрей не мог сам уйти из дома. Он домосед, после работы — домой, к любимцам своим: собака и кошка, сильно любит их. Он спокойный, позитивный, плохого слова от него не услышишь. Мы даже не ругались никогда по-серьезному. Так, мимолетно, как у всех: поспорили и тут же помирились. Интуитивно ощущаю, всё хорошо будет, он вернется, — уверена Марина Семенова.

Корреспондент NGS.RU направила запрос комментария в ГУ МВД по региону — на момент публикации ответ еще не поступил.

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