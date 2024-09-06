Дома в центре Ярославля остались без света. Что случилось

В центре отключили свет Источник: Александра Мамонтова











Днем 6 сентября в Кировском районе Ярославля частично отключили свет. По словам местных жителей, электричества не было и в некоторых магазинах, из-за этого возникали проблемы с оплатой по карте.

— На Свободы зашла в продуктовый, а там терминал не работал. Благо наличка была с собой, — рассказала в беседе с 76.RU ярославна Анна.

Как сообщили нашему порталу в филиале ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго», проблема была в нарушениях на линии электропередачи. Однако к 18 часам 6 сентября все неполадки были улажены.

— Специалисты «Ярэнерго» восстановили электроснабжение в Кировском районе Ярославля, прерванное в результате технологического нарушения в электрических сетях, — сообщили 76.RU в «Ярэнерго».