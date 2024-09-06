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Происшествия Дома в центре Ярославля остались без света. Что случилось

Дома в центре Ярославля остались без света. Что случилось

В «Ярэнерго» объяснили, в чем проблема

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В центре отключили свет

Днем 6 сентября в Кировском районе Ярославля частично отключили свет. По словам местных жителей, электричества не было и в некоторых магазинах, из-за этого возникали проблемы с оплатой по карте.

— На Свободы зашла в продуктовый, а там терминал не работал. Благо наличка была с собой, — рассказала в беседе с 76.RU ярославна Анна.

Как сообщили нашему порталу в филиале ПАО «Россети Центр» — «Ярэнерго», проблема была в нарушениях на линии электропередачи. Однако к 18 часам 6 сентября все неполадки были улажены.

— Специалисты «Ярэнерго» восстановили электроснабжение в Кировском районе Ярославля, прерванное в результате технологического нарушения в электрических сетях, — сообщили 76.RU в «Ярэнерго».

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону горячей линии энергетиков «Светлая линия 220: 8–800–220–0–220» или с помощью интерактивного сервиса «Есть свет!».

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