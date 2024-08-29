«Проснулся от запаха гари»: в Ярославской области сгорел дом владельца картинной галереи

Пожар начался поздно ночью Источник: Алина Шибаева / Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / Vk.com











В Ростове Великом Ярославской области сгорел дом художника и владельца картинной галереи Михаила Селищева. Деревянное здание на улице Подозерка, 30 вспыхнуло около трех часов ночи 28 августа. В этот момент Михаил спал, он был дома один.

Что именно стало причиной возгорания сказать пока трудно. Художник говорит, что существуют разные версии.

— Мнения разные, и какое верное — я не могу сказать. Факт в том, что я проснулся в три часа от задымления и запаха сильной гари. Первое, попавшееся под руку, схватил и вышел. А дальше я уже не мог заходить. Загорелся чердак. Там, вроде, ничего не было такого. Пока склоняются к версии с проводкой, — рассказал Михаил корреспонденту 76.RU.

Михаил рассказал, что в первую очередь загорелся чердак Источник: Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / Vk.com

В соседнем двухэтажном доме у Михаила расположена художественная галерея и небольшая гостиница. К счастью, до них огонь не добрался.

— Музей не пострадал. Сгорела мастерская, где я работал и жил. Гостевые комнаты и музей целы. Те работы, что были в мастерской, сгорели: графика, живопись, — рассказал Михаил.

После пожара художник перебрался в небольшую летнюю комнату. В гостинице все номера забронированы, летом в Ростов приезжает много туристов. К тому же Михаил говорит, что гостевые комнаты не приспособлены под длительное проживание.

Пожар тушили около двенадцати часов Источник: Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / Vk.com

Сейчас владелец галереи думает, за что взяться в первую очередь. Пламя уничтожило необходимые документы. Потребуется время, чтобы их восстановить.

— Сейчас паспорт надо восстанавливать, водительские права, без машины, сами понимаете, все это очень… Повседневные документы сгорели, с которыми постоянно ходишь, они в одежде были. Те, что были спрятаны, я смог вынести. А эти сложно восстанавливать, в общем, — поделился Михаил. — Нужно было заявление вчера подать о пожаре в личном кабинете на «Госуслугах», там какой-то был затор, и я пришел в «Мои документы». Они говорят: «Чтобы вам зайти, нам нужен паспорт». Я говорю: «Он сгорел». Они говорят: «Ну, нам нужен сначала паспорт, а потом его будут восстанавливать». Не знаю, как это преодолеть. Мы нашли как-то общий язык, но по закону положены СНИЛС и паспорт. А они сгорели. Такая вот катавасия.

Еще одна проблема — коммуникации на участке. Михаил ищет экспертов, которые помогут с этим вопросом.

— У меня большая проблема сейчас с электроэнергией, потом будут проблемы с газом. Там газ отключили, пока пожар был. На первое время мне нужно, чтобы восстановили электричество, чтобы я мог разбирать там все и дальше что-то строить, участок чтобы был запитан. А газ для отопления мне нужен, он отапливал оба дома. Я пока не знаю, где и как мне найти кого-то. Буду думать и искать, — рассказал Михаил порталу 76.RU

Тушить пламя приехали четыре пожарные машины и 18 спасателей Источник: Подслушано Ростов Великий [ПРВ] / Vk.com

Также неизвестно, удастся ли восстановить дом. Художник ждет экспертного мнения. Возможно, здание придется сносить и строить на его месте новое. А это — время и деньги.

— Хотелось бы восстановить, но это больших трудов стоит. В любом случае будет дом на этом месте, какого вида — я не знаю. Удастся ли сохранить тот вид, что был, не знаю, — вздохнул Михаил — Жить-то мне надо, там мастерская будет. В любом случае там что-то будет.