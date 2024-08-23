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Заключенные захватили волгоградскую колонию

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Происшествия Захват колонии в Волгограде Захватчики требуют вертолет и деньги, к ним едет имам: что известно о ситуации в волгоградской колонии

Захватчики требуют вертолет и деньги, к ним едет имам: что известно о ситуации в волгоградской колонии

ИК-19 ждет серьезная проверка после происшествия

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5 комментариев
Колонию проверит сразу несколько ведомств

Заключенные захватили ИК № 19 строгого режима в Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. Среди сотрудников исправительного учреждения есть убитые и раненые. Захватчики выдвинули свои требования. Рассказываем всё, что известно к этому часу.

Кто устроил захват?

Захватившие заложников в Волгоградской колонии по неподтвержденным данным являются членами террористического и запрещенного «ИГ» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Предполагаемыми заключенными, устроившими бунт, являются Хусинов Темур 1995 года рождения, Наврузи Рустамчон 2001 года рождения и Тошев Рамзиндин 1995 года рождения, сообщает Baza. Большинство из них отбывает наказание за попытку сбыта наркотиков. Хусинов же отбывает наказание за тяжкие телесные повреждения.

Они потребовали предоставить им вертолет и два миллиона долларов. В случае преследования они пообещали убить заложников.

Кто в заложниках?

На видео с места происшествия несколько человек на полу, у них связаны руки. По неподтвержденным данным, некоторые смогли сбежать.

Предварительно, один человек погиб, заявили в управлении СК. Четверо пострадавших доставлены в Суровикинскую ЦРБ.

По данным СМИ, при захвате колонии пострадали ее начальник Андрей Девятов, сотрудники Роман Пономарев, Юрий Маврин, Алексей Лыгин и заключенный Александр Бойко.

Над местом происшествия заметили вертолеты санавиации. Вероятно, они прибыли, чтобы забрать пострадавших.

Что говорят силовики и власть?

ФСИН России подтвердила информацию о захвате заложников. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о создании оперативного штаба по их освобождению. О происшествии доложили президенту России Владимиру Путину.

Колонию ожидает сразу несколько проверок. Туда направили сотрудников центрального аппарата ФСИН. Также ИК проверит местная прокуратура и Следственный комитет. Также в ИК едет имам, он хочет вступить в переговоры с захватчиками.

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Комментарии
5
Инженер1
23 августа 2024, 15:44
бастрыкин ещё не в возбуждении?
Гость
23 августа 2024, 15:47
Совсем недавно был похожий случай. Что вообще такое происходит?
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