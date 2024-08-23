Захватчики требуют вертолет и деньги, к ним едет имам: что известно о ситуации в волгоградской колонии

Колонию проверит сразу несколько ведомств Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Заключенные захватили ИК № 19 строгого режима в Волгоградской области во время заседания дисциплинарной комиссии. Среди сотрудников исправительного учреждения есть убитые и раненые. Захватчики выдвинули свои требования. Рассказываем всё, что известно к этому часу.

Кто устроил захват?

Захватившие заложников в Волгоградской колонии по неподтвержденным данным являются членами террористического и запрещенного «ИГ» (запрещенная в РФ террористическая организация).

Предполагаемыми заключенными, устроившими бунт, являются Хусинов Темур 1995 года рождения, Наврузи Рустамчон 2001 года рождения и Тошев Рамзиндин 1995 года рождения, сообщает Baza. Большинство из них отбывает наказание за попытку сбыта наркотиков. Хусинов же отбывает наказание за тяжкие телесные повреждения.

Они потребовали предоставить им вертолет и два миллиона долларов. В случае преследования они пообещали убить заложников.

Кто в заложниках?

На видео с места происшествия несколько человек на полу, у них связаны руки. По неподтвержденным данным, некоторые смогли сбежать.

Предварительно, один человек погиб, заявили в управлении СК. Четверо пострадавших доставлены в Суровикинскую ЦРБ.

По данным СМИ, при захвате колонии пострадали ее начальник Андрей Девятов, сотрудники Роман Пономарев, Юрий Маврин, Алексей Лыгин и заключенный Александр Бойко.

Над местом происшествия заметили вертолеты санавиации. Вероятно, они прибыли, чтобы забрать пострадавших.

Что говорят силовики и власть?

ФСИН России подтвердила информацию о захвате заложников. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил о создании оперативного штаба по их освобождению. О происшествии доложили президенту России Владимиру Путину.

