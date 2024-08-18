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Происшествия «Пробка просто гигантская»: из-за массовой аварии на трассе в Ярославской области парализовало движение

«Пробка просто гигантская»: из-за массовой аварии на трассе в Ярославской области парализовало движение

На М-8 столкнулись четыре машины

3 609
7 комментариев

Днем 18 августа на трассе М-8 «Холмогоры» в Ярославской области массово столкнулись четыре легковушки. После ДТП в Переславском районе собралась пробка.

— Очень большая авария на «Ярославке». Пробка просто гигантская, стоят на въезд в область. Никто не едет, пропускают по очереди, — поделился читатель 76.RU.

По уточненным данным полиции, на трассе столкнулись четыре легковушки.

читатель 76.RU

читатель 76.RU

читатель 76.RU

— Около 13:30 на 2 км автодороги «Холмогоры» в Переславском районе произошло ДТП с участием автомобилей «Шевроле», «Киа», «Мутсубиси» и «Ауди». По предварительной информации водитель автомобиля «Киа», мужчина госпитализирован. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — рассказали порталу 76.RU в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В больницу после столкновения попал 57-летней водитель.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка в районе аварии выросла на 20 километров.

Пробка в районе аварии растянулась на 24 километра

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Авария ДТП Пробка Массовая авария М-8 Холмогоры
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Комментарии
8
Гость
18 августа 2024, 18:21
Пока не построят нормальную четырёхполосную дорогу от С. Посада до Ростова Великого аварии будут происходить регулярно.
Гость
18 августа 2024, 17:46
Дачники по домам поехали.
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