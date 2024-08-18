«Пробка просто гигантская»: из-за массовой аварии на трассе в Ярославской области парализовало движение

Днем 18 августа на трассе М-8 «Холмогоры» в Ярославской области массово столкнулись четыре легковушки. После ДТП в Переславском районе собралась пробка.
— Очень большая авария на «Ярославке». Пробка просто гигантская, стоят на въезд в область. Никто не едет, пропускают по очереди, — поделился читатель 76.RU.
По уточненным данным полиции, на трассе столкнулись четыре легковушки.
— Около 13:30 на 2 км автодороги «Холмогоры» в Переславском районе произошло ДТП с участием автомобилей «Шевроле», «Киа», «Мутсубиси» и «Ауди». По предварительной информации водитель автомобиля «Киа», мужчина госпитализирован. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего, — рассказали порталу 76.RU в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
В больницу после столкновения попал 57-летней водитель.
Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка в районе аварии выросла на 20 километров.