В Курске раздались взрывы: ракета упала на жилой дом. Видео пожара

Во дворе дома, где упала сбитая ракета, горят автомобили Источник: Mash / T.me

По Курску нанесли массированный удар. Одна из сбитых ракет упала на жилой дом, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Начался пожар, к месту стянулись экстренные службы.

В небе над городом раздалось не менее десяти взрывов, сообщает ТАСС. Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев утверждает, что это одна из самых мощных атак за последнее время.

Власти просят жителей укрыться в помещениях без окон, всех, кто оказался на улице, — зайти в ближайшее здание.

Раздалось не менее десяти взрывов Источник: Baza / T.me

На место выехал глава Курска Игорь Куцак. Он сообщил, что помимо дома повреждены припаркованные автомобили. Всем жильцам и владельцам машин будет оказана помощь.

Разрушено около семи этажей дома Источник: Мэр Курска Игорь Куцак / T.me











Информации о пострадавших нет.

Обновлено в 01:39 по московскому времени.

Пожар на месте падения ракеты ликвидировали, сообщили в МЧС. Несущие конструкции дома не повреждены, спасатели эвакуировали 30 человек.