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Происшествия Спецоперация на Украине В Курске раздались взрывы: ракета упала на жилой дом. Видео пожара

В Курске раздались взрывы: ракета упала на жилой дом. Видео пожара

На место выехал глава города

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1 комментарий
Во дворе дома, где упала сбитая ракета, горят автомобили

По Курску нанесли массированный удар. Одна из сбитых ракет упала на жилой дом, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Начался пожар, к месту стянулись экстренные службы.

В небе над городом раздалось не менее десяти взрывов, сообщает ТАСС. Телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев утверждает, что это одна из самых мощных атак за последнее время.

Власти просят жителей укрыться в помещениях без окон, всех, кто оказался на улице, — зайти в ближайшее здание.

Раздалось не менее десяти взрывов

На место выехал глава Курска Игорь Куцак. Он сообщил, что помимо дома повреждены припаркованные автомобили. Всем жильцам и владельцам машин будет оказана помощь.

Разрушено около семи этажей дома

Информации о пострадавших нет.

Обновлено в 01:39 по московскому времени.

Пожар на месте падения ракеты ликвидировали, сообщили в МЧС. Несущие конструкции дома не повреждены, спасатели эвакуировали 30 человек.

По уточненной информации, ранения получили 13 местных жителей. Двое из них, сообщает врио губернатора, в тяжелом состоянии.

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Курск Ракетный удар Спецоперация на Украине Пожар
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Комментарии
1
holdfast
11 августа 2024, 01:02
неплохо бы напоминать читателям, на каком основании и с какой целью мэр должен подвергать себя опасности в этой ситуации. а то у нас таким образом на аварии с участием ракет начнут ездить и директора по ЖКУ да по капремонту, и прочие бухгалтера.
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