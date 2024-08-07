«Бесчеловечная атака». Какие регионы вызвались помочь Курской области после призывов Путина

Обстрелы Курской области продолжаются больше суток Источник: Gubernator_46 / T.me











Президент России Владимир Путин призвал регионы включаться в оказание помощи Курской области, которая подвергается атакам со стороны ВСУ. Уже несколько регионов начали принимать местных жителей.

В область также направили бригады медиков, в том числе из Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что город готов принять на лечение пострадавших. Со словами поддержки выступил и врио губернатора Самарской области. Он подчеркнул, что регион уже имеет опыт оказания помощи жителям приграничных районов РФ. К его словам присоединился Вячеслав Гладков, глава Белгородской области.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сказал, что понимает, что сейчас чувствуют куряне.



— Мы молимся о здравии раненых и силе российского воинства, — написал он у себя в Telegram-канале.



Орловская область уже разместила первых эвакуированных, подчеркнул губернатор Андрей Клычков. Он заверил, что и дальше готов оказывать помощь Курску.



Также вызвалась оказать помощь Липецкая область. Глава региона Игорь Артамонов пообещал не оставлять в беде. Санкт-Петербург направил врачей. Глава Александр Беглов сказал, что в городе готовы принять детей из Курска.



Андрей Гусев, губернатор Воронежской области, которая тоже пострадала от атак, поставил все оперативные службы в состояние повышенной готовности.



Кроме того, в Курск направили специалистов Центра медицины катастроф из Тверской области, сообщили власти региона. О готовности оказать любую помощь заявил глава Тамбовской области.

— Тамбовщина готова оказать всестороннюю помощь жителям Курской области, которая пострадала от бесчеловечных атак преступников ВСУ. Нападение на мирное население, на детей, машины скорой помощи — всё это не просто преступные и бесчеловечные деяния властей, а нелюдей, — заявил Максим Егоров.

С похожими обращениями выступили губернаторы Тульской, Астраханской и Иркутской областей, а также Краснодарского края.

Обстрелы российских регионов начались утром 6 августа. В течение ночи ВСУ пытались прорваться через границу. Сейчас атаки продолжаются, людей эвакуируют. Как сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов, за сутки из зоны обстрелов выехали несколько тысяч человек. По данным СК, в результате атаки пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей, а также военнослужащие.

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