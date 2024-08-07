Атаку в Курской области удалось отбить: что известно о боях на границе с Украиной

Снимки разрушенных домов с приграничных территорий врио главы Курской области опубликовал вскоре после начала атаки 6 августа Источник: Gubernator_46 / T.me











Курская область вторые сутки подвергается атакам со стороны ВСУ. Они начались утром 6 августа, когда город Суджу атаковали беспилотники, и продолжаются до сих пор. По данным местных властей, из зоны обстрелов эвакуированы тысячи людей, сейчас к помощи жителям региона уже подключилось федеральное правительство. Коротко рассказываем самое важное, что известно о ситуации в Курской области к этому часу.



По данным Генштаба, в утренней атаке 6 августа участвовали подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что в результате проведенной Минобороны операции украинские войска были разгромлены, их потери составили не менее 100 человек убитыми и 215 человек ранеными, уничтожены 54 единицы бронетехники, в том числе 7 танков.

По предварительным данным Минздрава, в Курской области ранения и травмы получили 24 человека. Следственный комитет сообщил, что пострадали несколько десятков мирных граждан, включая детей. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщал, что после ночной атаки госпитализированы двое детей.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по нескольким статьям, среди них теракт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие.



Власти эвакуируют жителей Курской области с приграничных территорий, для них подготовили пункты временного размещения в безопасных районах.



Президент Владимир Путин провел срочное заседание с руководителями силовых ведомств. В нём приняли участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и руководитель ФСБ Александр Бортников. Также он поручил правительству подключиться к оказанию помощи жителям региона.

Минфин направит 1,8 миллиарда рублей на переселение жителей в Курской области. Эти деньги люди получат в виде сертификатов.



США планирует обратиться к Украине за информацией о происходящем в Курской области. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



От атак пострадали также Ростовская, Белгородская, Воронежская области. В Воронеже один человек ранен осколками беспилотника, в Белгородской области пострадали шесть мирных жителей.

