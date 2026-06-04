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Как покрасить холодильник: обновляем технику своими руками

Пошаговое руководство по преображению старой техники

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Как покрасить холодильник | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаКак покрасить холодильник | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Как покрасить холодильник

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Старый холодильник, потерявший первоначальный блеск или не вписывающийся в обновленный интерьер кухни, вовсе не обязательно менять на новый. Его можно преобразить с помощью покраски — это экономичный и творческий способ дать технике вторую жизнь. Грамотно подобранная краска и правильная технология нанесения позволят не только освежить внешний вид прибора, но и защитить его поверхность от мелких повреждений. Разберем, как это сделать.

Как подготовить холодильник к покраске

Прежде всего убедитесь, что холодильник подходит для покраски. Подойдут металлические модели без специального защитного покрытия (например, антибактериального или грязеотталкивающего). Техника с глянцевой или эмалированной поверхностью тоже поддается окрашиванию, но требует более тщательной подготовки.

Начните с подготовки холодильника. Отключите его от электросети и разморозьте, если это необходимо. Выньте все полки и ящики, снимите декоративные элементы и ручки — их можно покрасить отдельно или заменить на новые. Тщательно очистите поверхность от жира, пыли и загрязнений с помощью мягкого моющего средства и теплой воды. Особое внимание уделите участкам вокруг ручек — там обычно скапливается больше всего грязи. После мытья протрите холодильник сухой безворсовой тканью и дайте полностью высохнуть.

Следующий этап — зачистка поверхности. Легкая шлифовка мелкой наждачной бумагой (зернистость 400–600) создаст микрошероховатость, которая улучшит сцепление краски с металлом. Действуйте аккуратно, без сильного нажима, чтобы не оставить глубоких царапин. Затем удалите пыль от шлифовки влажной тканью и снова просушите поверхность. При наличии сколов, царапин или ржавчины обработайте эти места антикоррозийной грунтовкой.

Обновляем технику своими руками | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаОбновляем технику своими руками | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Обновляем технику своими руками

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Оклейте малярным скотчем все элементы, которые не должны попасть под покраску: уплотнители, вентиляционные решетки, дисплей (если есть), а также края дверцы. Это поможет сохранить аккуратный вид и избежать лишних хлопот при удалении краски с неподходящих участков. Защитите пол и окружающие предметы пленкой или старыми газетами — краска может случайно попасть за пределы рабочей зоны.

Как выбрать краску для покраски холодильника своими руками

Выбор краски — ключевой момент. Для холодильника подойдут специальные эмали по металлу, акриловые краски с пометкой «для бытовой техники» или аэрозольные краски с антикоррозийными свойствами. Важно, чтобы состав был безопасным для использования в бытовых условиях и не выделял вредных веществ после высыхания. Если хотите добиться необычного эффекта, рассмотрите варианты с термохромным или магнитным покрытием. Цвет выбирайте исходя из общего стиля кухни — нейтральные оттенки (белый, серый, черный) универсальны, яркие цвета (красный, синий, мятный) создадут акцент, а пастельные тона добавят нежности интерьеру.

Наносить краску лучше в несколько тонких слоев, давая каждому полностью высохнуть. Это позволит избежать подтеков и неровностей. Используйте кисть с синтетическим ворсом для детальной проработки краев и углов, а для основной поверхности — валик с коротким ворсом или аэрозольный баллончик. Работайте в хорошо проветриваемом помещении при температуре от +15 °C до +25 °C и влажности не выше 80%. Старайтесь наносить краску равномерными движениями в одном направлении — так покрытие получится более гладким.

После нанесения последнего слоя оставьте холодильник сохнуть на рекомендованное производителем краски время (обычно 24–48 часов). Для дополнительной защиты и долговечности покрытия можно нанести прозрачный акриловый лак. Он придаст поверхности блеск или матовость (в зависимости от выбранного варианта) и защитит краску от царапин и истирания. Дайте лаку полностью высохнуть перед установкой съемных элементов.

Как ухаживать за покрашенным холодильником

Когда все слои окончательно затвердеют, аккуратно снимите малярный скотч. Установите на место ручки, полки и ящики. Убедитесь, что краска нигде не отслаивается и не липнет. Подключите холодильник к электросети, дайте ему набрать нужную температуру и верните продукты на привычные места.

В дальнейшем ухаживайте за окрашенной поверхностью бережно. Избегайте абразивных чистящих средств и жестких губок — они могут повредить покрытие. Для очистки используйте мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе или специальном средстве для ухода за окрашенными поверхностями. При появлении мелких царапин можно аккуратно подкрасить поврежденный участок той же краской.

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Валерия КоростелеваВалерия Коростелева
Валерия Коростелева
Корреспондент
Ремонт Холодильник Своими руками
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