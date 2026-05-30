Холм проигранных решений. Как обычный стул может рассказать, что не так с вашей жизнью, — объясняет психолог

Холм проигранных решений. Как обычный стул может рассказать, что не так с вашей жизнью, — объясняет психолог

Может, и у вас дома такой есть?

175
Стулья предназначены, чтобы на них сидели, а не скидывали вещи | Источник: Полина Авдошина / V1.RU

Стулья предназначены, чтобы на них сидели, а не скидывали вещи

Источник:

Полина Авдошина / V1.RU

У многих из нас дома есть такой стул, на котором живет одежда — та, которую в стирку еще рано, а в шкаф к чистым вещам уже как-то не комильфо. Психологи называют эти заваленные вещами стулья, кресла или — хе-хе — домашние тренажеры «домашней зоной неопределенности» или «памятником всем маленьким решениям, которые человек проиграл после тяжелого дня». Что с этим нужно делать и нужно ли вообще, разбирались корреспонденты V1.RU.

Стул, который больше не мебель

Однажды на него положили футболку. Потом джинсы. Потом кофту, которая «для дома сойдет». Потом еще одну вещь, у которой статус невозможно определить без внутреннего консилиума. И всё. Стул перестал быть стулом. Он стал отдельной системой хранения — хаотичной, но удивительно жизнеспособной.

Не только у вас могут быть психологические проблемы | Источник: Полина Авдошина / V1.RU

Не только у вас могут быть психологические проблемы

Источник:

Полина Авдошина / V1.RU

— У меня всегда было такое место, — рассказывает нам читательница с затяжной депрессией. — В детстве родители не делали акцент на том, что у меня кресло было полностью завалено вещами. А когда перебралась в общагу, соседок нервировала моя кучка вещей рядом с кроватью. Мы из-за нее так часто ссорились, что мне даже пришлось съехать.

Самое интересное, что эта одежда не грязная и не чистая. Она существует в особом промежуточном состоянии. В шкаф возвращать вроде рано, в стирку отправлять жалко, надеть снова — возможно, но не сегодня.

— Есть еще кочующее место, — смеется 27-летний парень. — Это когда ты вначале всё скидываешь на стул, но потом он тебе нужен и эта свалка перемещается на кровать. Иногда можно залезть под нее, особенно когда не вовремя отключают отопление.

Так появляется домашняя зона неопределенности. У кого-то это стул, у кого-то кресло, край кровати или беговая дорожка, которую покупали для спорта, а в итоге она получила должность гардероба с мотором.

— Я больше складирую не одежду, а технику, иногда еду, — задумывается Диана. — У меня под подушкой, на которой я сплю, есть всё. Абсолютно всё: еда, ноутбук, косметика, лифчик. Всё, что нужно, всегда под рукой в прямом смысле этого слова.

Памятник усталости и надежде на завтра

Звоночки могут быть сильно заметными | Источник: Полина Авдошина / V1.RU

Звоночки могут быть сильно заметными

Источник:

Полина Авдошина / V1.RU

Стул с одеждой — почти универсальная человеческая история. Это место встречи усталости, бытовых компромиссов и надежды на то самое «разберусь завтра». Правда, завтра обычно приходит не с порядком, а с новой толстовкой, а стул становится памятником всем маленьким решениям, которые его владелец проиграл после тяжелого дня.

— «Стул с одеждой» есть у очень многих, — говорит врач-психотерапевт Лада Бутрина. — Сам по себе он не является признаком проблемы. Скорее это зона отложенных решений. На этот стул попадают вещи, по которым мозг еще не вынес вердикт: «Это чистое или уже нет?», «Надену завтра или нет?» 

Один такой стул — это нормально. Повод задуматься, когда подобных зон становится много и они начинают вызывать раздражение, чувство вины и ощущение постоянного хаоса.

По словам психотерапевта, дело не столько в лени, сколько в экономии внутренних ресурсов. После насыщенного дня мозг старается сократить количество мелких решений и переносит их «на потом».

— Стул с одеждой — это не памятник лени, а скорее памятник микрорешениям, которые не получили приоритет, — объясняет Лада Бутрина. — В течение дня человек принимает десятки и сотни решений, и к вечеру даже выбор «убрать в шкаф или оставить на завтра» может ощущаться как лишняя нагрузка.

Важно не запускать бардак, так как он может привести к депрессии, которая сейчас стала почти нормой. С ее проявлениями сталкиваются не только зумеры, которых многие привыкли считать ленивыми и непродуктивными, а едва ли не каждый.

Камердинер, балкон и другие лайфхаки

Отсылка к «Смешарикам» и желанием сделать больше, чем ты можешь | Источник: Полина Авдошина / V1.RU

Отсылка к «Смешарикам» и желанием сделать больше, чем ты можешь

Источник:

Полина Авдошина / V1.RU

Бороться со стулом, по мнению организатора пространства Миры Марининой, необязательно. Иногда полезнее признать его функцию и сделать ее более организованной — например, выделить отдельную корзину, полку или вешалку для «переходной одежды».

Организатор пространства предлагает десять способов, чем можно заменить стул с вещами

Источник:

Мира Маринина

— Самый простой вариант — выделить отдельное место в шкафу: полку, коробку или корзину. Особенно хорошо это работает для детей и подростков, — говорит Мира Маринина. — Еще один способ — отдельные плечики для вещей «в носке». Например, другого цвета. Такой вариант превращает хранение почти в игру и помогает визуально разделять одежду.

Есть и те, кто вообще не видит проблемы в том, чтобы возвращать вещь обратно в шкаф.

— Если вещь еще достаточно чистая, чтобы ее носить, она возвращается в шкаф обратно. Если уже грязная — отправляется в корзину для белья. А если есть сомнения, лучше всё-таки постирать, — объясняет специалист. — Для любителей компромиссов существует камердинер — специальная стойка или стул для одежды, на который можно аккуратно повесить вещи до следующего дня.

Кто-то использует двери, напольные вешалки, тканевые кофры и даже отдельные шкафчики для одежды «между мирами».

Есть и радикальный путь: надеть вещь один раз и сразу отправить в стирку. Правда, такой подход требует либо большого гардероба, либо очень дисциплинированной стирки.

— Помочь может и отпариватель — он убирает запахи и освежает одежду, — советует Мира Маринина. — А зимой некоторые отправляют вещи «на проветривание» на балкон — своеобразная морозная экспресс-стирка по-русски.

А вот чего организатор пространства делать не советует, так это заниматься коллекционированием вещей на стуле. По ее мнению, это может привести к снижению работоспособности и усталости. Да и интерьер в таком случае сильно проигрывает.

Есть ли у вас стул с одеждой?

А у кого его нет?
Его нет у тех, кто следит за порядком!
У меня таким стал уже не один стул
Арина Рязанова
Арина Рязанова
