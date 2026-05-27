Стекло вместо стен и свет вместо скандалов: советы дизайнера для тех, кто мечтает о кухне-гостиной

Разделять пространства можно не только диваном — это одно из самых простых и популярных решений, но не единственное Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Объединение кухни и гостиной в единое пространство — тренд, который сводит с ума дизайнеров и обычных горожан уже не первый сезон. С одной стороны кажется, что это способ получить просторное, светлое пространство, как в любимых сериалах. С другой — запах котлет и вид грязной посуды из зоны «киновечера». Как разделить две зоны и создать кухню-гостиную в современном стиле, что модно и какие подводные камни в таком ремонте — спросили у дизайнера интерьеров Жанны Юдиной.

Подводные камни кухни-гостиной

Представьте субботнее утро: вы варите кофе, пока остальные члены семьи лениво листают соцсети на диване в полутора метрах. Такую картинку часто можно увидеть в сериалах и фильмах, и чаще всего именно она заставляет нас решиться снести перегородку и сделать кухню-гостиную. Но дизайнер интерьеров Жанна Юдина советует сначала трезво посмотреть на ситуацию и в первую очередь — на график жизни домочадцев.

— Если в вашей семье не совпадают ритмы жизни (например, один готовит, а другой хочет отдохнуть у телевизора), то вам не стоит объединять эти два пространства. Также не стоит делать кухню-гостиную любителям чрезмерного декора (всевозможные баночки, кухонная утварь и т. д.). По моему мнению, такой интерьер подойдет любителям минимализма, нужно ограничить весь «визуальный шум». Такой прием в планировке подойдет семье, которая не боится шумного застолья. Когда все вместе готовят ужин, вместе с этим смотрят новости, — говорит специалист.

Сколько воздуха! Источник: Жанна Юдина

Дизайнер отмечает, что плюсы объединения кухни и гостиной есть: и визуальное расширение пространства, и возможность проводить время с семьей, не отрываясь от готовки. При таком решении удобно накрывать большой обеденный стол, не отвлекаясь от бытовых дел.

— Что касается запахов, конечно, они будут, от этого никуда не деться, самое главное — установить не «самую мощную» вытяжку, а правильную модель, которая подходит по площади, оснащена дополнительным угольным фильтром и хорошо поглощает жир, — добавляет Жанна Юдина.

Дизайнер подчеркивает: при проектировании кухни-гостиной стоит думать не только о красоте фасадов, но и о комфорте и внедрении техники, которая облегчает быт.

— Жертвовать эргономикой ради красивой картинки никто не станет, и задача дизайнера — донести это до заказчика. Конечно, в привычном понимании база для мойки устанавливается в угол, но сейчас часто переносят эту зону под окно (особенно в коттеджах). Так же и с варочной панелью: можно установить ее на остров. Всё зависит от площади и особенности помещения, — говорит эксперт.

Красота — в деталях Источник: Жанна Юдина

Дорого-богато или раз и навсегда: что популярно

Ремонт — не тот процесс, который мы готовы повторять ежегодно в угоду моде. Большинству из нас хочется создать пространство, которое будет актуально и через 10 лет. Дизайнер отмечает: не нужно гнаться за модой, потому что жить в интерьере, созданном с любовью и ориентированном на привычки конкретной семьи, намного приятнее.

Но если говорить о конкретных приемах, которые актуальны в 2026 году, Жанна Юдина выделяет несколько трендов:

плитка-фартук с имитацией мрамора или оникса;

напольные покрытия природных древесных оттенков (укладка пола «елочкой» сделает интерьер дороже);

фасады с встроенными профилями Gola, которые создают эффект кухни без ручек;

однотонные и древесные фасады мебели.

— Сочетать нужно не более 3–4 цветов в одной комнате, также не забываем про акценты в виде черных или золотых элементов — это может быть освещение, сантехника или фурнитура, — подмечает дизайнер.

Невидимые стены, или Зонирование-2026

Диван спиной к кухне — классика, которая многим уже поднадоела. Разделить пространство кухни и гостиной можно не только мебелью или разным напольным покрытием.

— Интересная идея — разделить зоны раздвижными стеклянными перегородками, они могут быть слегка тонированными. Освещение — это тоже зонирование. Установить акцентную люстру над обеденным столом, подсветку карнизов штор и зоны ТВ, основное потолочное освещения — и у вас уже готово несколько сценариев освещения, — отмечает Жанна.

Самое главное — разумное планирование Источник: Жанна Юдина Диван — визуальная доминанта Источник: Жанна Юдина

Бюджет: сэкономить не выйдет

Многие считают, что снос стены и объединение двух пространств поможет сэкономить на материалах. Но на деле выходит в точности наоборот.

— Думаю, нет, при объединении кухни с гостиной останется всё примерно так же, как если бы они были раздельно, а иногда и дороже, потому что требуется согласование перепланировки, если сносите несущие конструкции, — отмечает эксперт.

Основной бюджет, по мнению дизайнера, уходит на отделку (выравнивание всех стен после сноса перегородок, инженерия, напольные покрытия), изготовление качественной мебели на заказ и бытовую технику. Влияет на итоговую стоимость также площадь и выбранные материалы. По словам специалиста, визуально похожую по наполнению кухню-гостиную можно сделать в трех ценовых сегментах.