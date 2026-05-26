Как в лучших домах Лондона и Парижа: этот нехитрый прием поможет быстро освежить интерьер

Молдинги прошли путь от дворцовой лепнины до современного декора и снова стали главным приемом в оформлении стен Источник: GPT

Если вы смотрите на свои стены и понимаете, что им отчаянно не хватает изюминки, но перекрашивать всё заново или затевать ремонт не хочется, есть вариант попроще. Иногда пространство выглядит скучным не потому, что с ним что-то не так, а потому что ему не хватает объема. И вот тут на сцену выходят молдинги — простой прием, который может оживить даже самую скромную комнату.

Что такое молдинги

Если говорить просто, молдинг — это декоративная планка или профиль, который крепится к стене, потолку или мебели. Он может быть узким и почти незаметным или, наоборот, фактурным и выразительным. Внешне это тонкие рейки или объемные элементы, из которых собирают рамки, панели и геометрические композиции.

Изначально такие детали ассоциировались с классическими интерьерами — лепниной, парадными гостиными и высокими потолками. Но сегодня молдинги уверенно шагнули в современные квартиры. И нет, для них не нужна сталинская высота потолков — даже в «бабушкиной двушке» они работают отлично.

Молдинги добавляют стенам объем без перепланировки и сложного ремонта Источник: GPT

От дворцов до типовых квартир

Истоки молдингов тянутся к античности: в Древней Греции и Риме профилированными элементами оформляли колонны и карнизы, придавая зданиям выразительность. Позже декоративные рельефы обосновались в европейских дворцах эпохи Ренессанса и барокко — гипсовая лепнина стала символом статуса и вкуса.

В Россию эта традиция пришла вместе с европейской архитектурой: лепные детали украшали особняки и парадные залы, а позже перекочевали в сталинские дома. Затем минимализм советской застройки почти вытеснил их из квартир. Новый виток популярности начался в XXI веке, когда легкие современные материалы сделали молдинги доступным и практичным элементом интерьера.

Из чего делают молдинги

Раньше подобные элементы выполняли из гипса или дерева. Сейчас выбор шире. Самые популярные варианты — полиуретан и полистирол. Они легкие, недорогие и спокойно переживают перепады влажности. Есть и МДФ-версии — их чаще используют для стеновых панелей.

Если хочется натуральности, можно выбрать дерево. Но тут стоит быть готовыми к более высокой цене и необходимости аккуратного монтажа.

Гипсовый орнамент напоминает, что молдинги родились во дворцах и до сих пор умеют выглядеть эффектно Источник: GPT Обои в рамке показывают, что молдинги помогают красиво обыграть активный принт Источник: GPT

Почему молдинги так популярны

Во-первых, это быстрый способ добавить интерьеру глубины. Пустая стена превращается в композицию. Причем без капитального ремонта.

Во-вторых, они помогают «собрать» пространство. С их помощью можно зонировать комнату, выделить обеденную зону, подчеркнуть изголовье кровати или оформить ТВ-зону.

В-третьих, это инструмент для визуальных трюков. Вертикальные линии визуально вытягивают помещение, горизонтальные — делают его шире. Хотите потолок выше? Добавьте вертикальные рамки. Нужно немного «раздвинуть» стены? Работают горизонтали.

Классика без музейного налета

Если вам близка классическая эстетика, молдинги можно покрасить в цвет стен. Это создаст спокойный, благородный эффект. Получится объем, но без ощущения театральности.

В светлой гамме такие панели выглядят особенно аккуратно. Белый, молочный, светло-серый — универсальные решения. А если добавить мягкий свет бра, получится почти гостиничный шик.

Главное правило — симметрия. Классика не любит хаос. Рамки должны быть выверены по пропорциям и расположены аккуратно.

Объемные панели усиливают архитектуру пространства и визуально подчеркивают высоту потолков Источник: GPT

Современный стиль и геометрия

Молдинги отлично вписываются и в минимализм. Достаточно выбрать простые, узкие профили без вычурного декора. Их можно собрать в строгие прямоугольники или асимметричные композиции.

Интересный прием — покрасить стену и молдинги в один темный оттенок: графитовый, глубокий синий, изумрудный. Тогда рельеф будет работать за счет света и тени, а не контраста цвета.

В скандинавском интерьере такие элементы чаще всего остаются светлыми и лаконичными. Они добавляют уюта, но не перегружают пространство.

Молдинги в маленькой квартире — да или нет

Да, если соблюдать меру. В небольших помещениях лучше использовать тонкие профили и не дробить стену на слишком мелкие секции. Крупные, «дворцовые» рамки в хрущевке могут выглядеть как неудачная шутка.

Хороший ход — оформить только одну акцентную стену. Например, за диваном или кроватью. Остальные поверхности оставить спокойными.

Еще один вариант — использовать молдинги в прихожей. Это пространство часто выглядит скучно, а декоративные панели добавят ему характера.

Деревянный молдинг добавляет интерьеру тепла и подчеркивает натуральность отделки без лишнего декора Источник: GPT

Как сочетать с обоями и краской

Молдинги можно клеить поверх окрашенной стены или комбинировать с обоями. Внутри рамок часто размещают текстурные покрытия или принтованные полотна. Такой прием добавляет глубины.

Но важно учитывать рисунок. Если обои активные, молдинги должны быть максимально простыми. Иначе получится визуальный шум.

Самый беспроигрышный вариант — монохром. Когда и стена, и профиль окрашены в один цвет, интерьер выглядит аккуратно и дорого.

Монтаж: стоит ли делать самому

Технически это не самая сложная задача. Профили крепятся на специальный клей, стыки шпаклюются, затем поверхность окрашивается. Но идеальная геометрия требует точности.

Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить работу мастеру. Неровные линии моментально выдают «самодеятельность».

Современные материалы сделали молдинги легким и бюджетным способом обновить квартиру Источник: GPT

Сколько стоят молдинги

Цена зависит от материала и площади. Бюджетные варианты из полистирола стоят недорого, а вот гипс или дерево ощутимо увеличат смету. Плюс нужно учитывать работу по установке и покраске.

Тем не менее по сравнению с полной перепланировкой или заменой отделки молдинги — один из самых доступных способов освежить интерьер.

Когда лучше отказаться от молдингов

Если потолки ниже 2,4 метра и комната очень узкая, стоит тщательно продумать дизайн. Слишком активный рельеф может «съесть» пространство.

Также молдинги не всегда уместны в индустриальных интерьерах с открытым бетоном и грубой фактурой — хотя и здесь многое зависит от идеи.