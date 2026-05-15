Мой дом Обзор Время обновляться: почему вам нужен ротанг и как его правильно выбрать

Время обновляться: почему вам нужен ротанг и как его правильно выбрать

Мебель из такого материала отлично подойдет для дома и дачи

Чаще всего из ротанга делают именно мебель | Источник: GPT

Если когда-то ротанг и считался экзотикой, то сегодня он уже достаточно примелькался. Его можно увидеть в кафе на летних верандах, в дорогих дизайнерских гостиных, на балконах и даже в детских. Но при этом многие путают ротанг с обычной лозой или ивой, а некоторые думают, что это просто разновидность пластика.

На самом деле ротанг — это натуральный природный материал, у которого есть четкие свойства, преимущества и недостатки. Разбираемся, что это за материал, откуда он берется, где его применяют и как отличить качественный ротанг от подделки.

Что такое ротанг

Ротанг — это лиана, которая растет в тропических лесах Юго-Восточной Азии, в основном в Индонезии, на Филиппинах, в Малайзии и на Шри-Ланке — в общем насчитывается около 600 видов ротанга.

Стебель растения напоминает тонкий длинный ствол бамбука, но в отличие от него ротанг внутри не полый, а плотный и пористый, как губка. Длина одной лианы достигает 100–200 метров. Это одни из самых длинных растений на Земле.

В естественной среде ротанг цепляется за деревья с помощью гибких усиков и тянется вверх к солнечному свету. Именно благодаря этой особенности стебель ротанга не ломается при сильном изгибе. Он очень гибкий и одновременно прочный.

Как делают мебель из ротанга

Процесс заготовки ротанга почти полностью ручной. Сборщики в лесах срезают взрослые лианы, очищают их от листьев и шипов. Затем стебли вывозят на фабрики, где их сортируют по толщине и качеству.

Дальше начинается обработка. Стебель варят в специальном растворе из масла и серы. Это делается для того, чтобы убить вредителей, которые живут внутри пористой структуры, и придать материалу светло-золотистый оттенок. После варки ротанг сушат на солнце в течение нескольких дней.

После сушки стебли становятся твердыми и упругими. Из тонких стеблей делают плетеные полотна и веревки. Толстые стебли распаривают, чтобы сделать их мягкими и гнуть, придавая форму каркаса для кресел, столов или диванов. При высыхании ротанг снова становится жестким и сохраняет заданную форму на годы.

Плюсы и минусы ротанга

В магазинах и каталогах можно встретить три основных вида ротанга: натуральный, лакированный или окрашенный. В первом случае материал представляет собой необработанный стебель. Во втором ротанг лакируют или окрашивают, что делает материал более живучим и защищенным от влаги и выцветания. Техноротанг (искусственный) изготавливается в виде трубочек из ПВХ или полиэтилена — внешне почти он не отличим от настоящего и легко выдерживает влагу и перепады температуры.

Главные преимущества ротанга — это экологичность, малый вес, дышащая структура, прочность и долговечность.

Самые частые применения ротанга в современном быту — это мебель и декор. Чаще всего из него изготавливают кресла, стулья, диваны, шезлонги, столы и этажерки. Натуральный ротанг используют внутри помещений, искусственный — для открытых террас, балконов и зон у бассейнов. Преимущество ротанговой мебели перед деревянной в том, что она почти ничего не весит и ее легко передвигать.

Часто вставки из ротанга можно встретить на тумбах и комодах, такой декор не только придает мебели свою изюминку, но и пропускает внутрь воздух, что полезно для обувных полок и шкафов для постельного белья.

Используют ротанг и для создания абажуров или светильников, с ним в помещении появляется свой уют за счет мягкого и рассеянного света.

Впрочем, самый простой способ добавить ротанг в свой интерьер — это использовать какую-нибудь корзину из этого материала и хранить там, например, белье, журналы или детские игрушки. А если требуется зонировать помещение, то вполне можно прикупить легкую ширму из ротанга, которая не только не утяжелит пространство, но и скроет лишнее от глаз.

Покупая изделие из ротанга стоит учитывать, что есть у этого материала и свои недостатки. К примеру, он боится влаги и может выцветать на солнце. Ротанг требует осторожного ухода без использования жестких щеток или абразивов. Натуральный материал можно быть хрупки и треснуть при падении.

Как выбрать качественный ротанг

Если вы решили разбавить интерьер мебелью из ротанга, то перед покупкой стоит внимательно осмотреть плетение. Стебли должны быть целыми, без трещин и сколов лака. Крупные сколы — признак некачественной сушки.

У натурального ротанга легкий древесный запах. Запах сырости или химии говорит о нарушении технологии обработки или о плесени внутри.

Проверяйте все стыки и соединения. В хорошей мебели стебли ротанга соединяются друг с другом при помощи специальных узлов или клея. Если стыки закрыты декоративными пластиковыми колпачками, перед вами экономия на качестве. Также при покупке учитывайте, что для дома больше подойдет натуральный ротанг, а вот для дачи и улицы лучше использовать более живучий и неприхотливый техноротанг.

Кристина Калинина
Журналист
Комментарии
2
Гость
15 мая, 08:32
гыгыгы... такое аборигены плетут
Гость
15 мая, 08:55
Вам нужен, вы и выбирайте
Гость
