Как сэкономить на аренде квартиры — схема

Стоимость квартир в последнее время всё растет и растет. Многие уже даже и об ипотеке не думают — бюджет позволяет только снимать площадь для жилья. Но и тут цены сильно рванули вверх. Остается лишь думать, как можно сэкономить. Об одном из способов рассказал генеральный директор Агентства Столичной Недвижимости Евгений Медведев. По его словам, стоимость аренды зависит от времени года.

Самые выгодные периоды

Наиболее привлекательные условия для арендаторов складываются в так называемые периоды несезона — когда у собственников растёт риск простоя жилья и они охотнее идут на снижение цены. К таким периодам относятся:

конец декабря — начало февраля (примерно с 20 декабря до начала февраля);

конец апреля (с 20‑го по 30‑е число);

конец июня — конец июля.

В эти промежутки времени некоторые арендодатели готовы снижать стоимость аренды, поскольку простой жилья может длиться от двух недель до месяца, что оборачивается прямыми убытками для собственника.

Как ещё сэкономить на аренде

Также Евгений Медведев выделил пару дополнительных способов сократить расходы:

Найти баланс между ценой и качеством жизни. Чем дальше квартира от центра и места работы, чем хуже её состояние и меньше количество комнат, тем ниже будет арендная ставка. Отказаться от услуг посредника. Многие арендаторы могут самостоятельно подобрать жильё через онлайн‑площадки, задав нужные параметры поиска. Однако найти объявления от собственников сложнее: по оценке эксперта, их доля на рынке обычно не превышает 20%. При этом не всегда удаётся найти вариант, который полностью соответствует ожиданиям по локации, состоянию и цене.

О чём стоит помнить при поиске дешёвой аренды

Эксперт предостерегает от слишком заманчивых предложений, которые существенно ниже среднерыночной цены. Такие варианты могут быть связаны с рисками:

квартиру сдаёт не собственник;

присутствуют мошеннические схемы;

у жилья есть скрытые проблемы (неисправная электрика, плохая теплоизоляция и т. п.);

возможны конфликты с соседями.

Таким образом, чтобы сэкономить на аренде, стоит учитывать сезонные колебания цен, грамотно подбирать параметры жилья и внимательно проверять предложения, избегая подозрительно низких ставок.