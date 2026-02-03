Большой брат следит за вами: в России появится еще больше камер видеонаблюдения — где их установят

Камеры видеонаблюдения предложили обязательно устанавливать во всех лифтах. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«Сегодня камеры есть не везде даже в новом строительстве, и этот момент необходимо исправлять. Стоит рассмотреть возможность законодательно прописать обязанность застройщиков устанавливать лифты с камерами. Мы с таким предложением уже обратились к Минстрою», — рассказал депутат ТАСС.
По его словам, наличие камер видеонаблюдения в лифтах не только обеспечивает безопасность граждан, но и помогает пресечь вандализм.
«Нередко в новостях мы читаем о том, как в лифте на кого-то напали, обокрали и прочее. В таких ситуациях, конечно, необходимы камеры видеонаблюдения, иначе обстоятельства произошедшего не установить», — подчеркнул парламентарий.
Само осознание гражданами того факта, что их действия могут быть записаны на камеру, является мощным сдерживающим фактором. Эту теорию неоднократно проверяли. Например, согласно сследованию, проведенному в 2004 году учеными Брэндоном Уэлшем из Массачусетского университета и Дэвидом Фаррингтоном из Кембриджского университета, в районах, где были установлены камеры видеонаблюдения, уличная преступность снизилась на 21%. Наибольшее снижение произошло на автостоянках и в местах, где помимо камер имелось хорошее освещение.