Большой брат следит за вами: в России появится еще больше камер видеонаблюдения — где их установят

Камеры помогают бороться с вандализмом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Камеры видеонаблюдения предложили обязательно устанавливать во всех лифтах. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Сегодня камеры есть не везде даже в новом строительстве, и этот момент необходимо исправлять. Стоит рассмотреть возможность законодательно прописать обязанность застройщиков устанавливать лифты с камерами. Мы с таким предложением уже обратились к Минстрою», — рассказал депутат ТАСС.

По его словам, наличие камер видеонаблюдения в лифтах не только обеспечивает безопасность граждан, но и помогает пресечь вандализм.

«Нередко в новостях мы читаем о том, как в лифте на кого-то напали, обокрали и прочее. В таких ситуациях, конечно, необходимы камеры видеонаблюдения, иначе обстоятельства произошедшего не установить», — подчеркнул парламентарий.