Притягивают богатство: какие комнатные цветы вам стоит завести для удачи и благополучия

Домашние цветы делают жизнь ярче и приятнее Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Комнатные растения делают дом не только уютнее, а воздух чище, но и могут влиять на жизнь человека. Цветы могут оказывать как положительное, так и негативное влияние. Астролог и астропсихолог подготовила список растений, которые лучше всего подходят определенным знакам зодиака, а цветовод отметила, какие из них будет легче всего содержать.

Овен

Огненный знак Овен — с сильным и волевым характером Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Цветы должны соответствовать мощной энергетике Овна и иметь яркий окрас: красный, оранжевый, бордовый или фиолетовые оттенки в пышных соцветиях.

— Подойдет герань — выносливое растение, которое стабилизирует энергетику и успокаивает. Бегония поглощает негативную энергетику, а жасмин дает спокойствие, умиротворяет и снимает напряжение, — рассказала астролог и астропсихолог Анастасия Першина.

Также стоит обратить внимание на молочай. Среди перечисленных цветов самыми неприхотливыми будут герань и бегония. Их можно также выращивать в виде однолетних растений и посадить на даче.

Телец

Тельцы очень любят природу и растения, они предпочитают красоту и комфорт Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Тельцам больше подходят низкорослые растения, а также редкие и дорогие виды: фиалки или каланхоэ.

— Фиалки очень популярные домашние цветы, как и каланхоэ, — отметила Татьяна Чернова, практикующий ландшафтный дизайнер. — За ними нетрудно ухаживать. Грунт должен быть рыхлый, полив умеренный.

Повысить работоспособность Тельца может жасмин, а финиковая пальма поддержит запал, чтобы завершить начатые дела.

Близнецы

Общительные и веселые Близнецы, у которых быстро меняются планы, должны выбирать легкие и невесомые растения Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Анастасия Першина отметила, что Близнецам в первую очередь подойдут стелющиеся и вьющиеся виды комнатных цветов. Не стоит отказываться от экзотических растений.

Так, плющ уберет негатив, хлорофитум очистит энергетику и ауру, аспарагус стабилизирует суетных Близнецов. Помочь им сохранить романтику в отношениях способны орхидеи.

— Орхидея — это символ плодородия и талисман против бессилия. Символ китайской мифологии. Растение выделяет вещество, которое способно очистить воздух от бактерий, но ухода требует немало. Нужно следить, чтобы у растения было достаточно влаги и при этом не появились болезни, — предупредила Татьяна Чернова.

Рак

Ракам стоит обратить внимание на растения с сочными листьями Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Добрым, ранимым и сентиментальным Ракам, которые любят создавать уют в своем доме, рекомендуется отдать предпочтение растениям с мясистыми и сочными листьями и толстыми стеблями.

— Алоэ усиливает характер и силу воли, а также гармонизирует отношения с родными. Фуксия поднимет настроение, принесет вдохновение и заряд положительной энергии. Бегония Мэсона укрепляет финансовое благополучие и развивает интуицию, — рассказала Анастасия Першина.

Пеперомия кустовидная подарит Ракам оптимизм и поможет стать общительнее.

Лев

Самому яркому и грациозному знаку зодиака Льву подойдут растения редкие, экзотические, солнцелюбивые, с неординарными цветками Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Льву нужны цветы, способные направлять энергетику человека на раскрытие его творческого потенциала и подчеркивать статус и благородство.

По словам Анастасии Першиной, калла поможет Львам воплотить в жизнь творческие идеи. Камелия японская снизит раздражительность и поможет раскрыть творческий потенциал. Розу комнатную стоит завести ради успеха в любви.

Цветовод добавила, что самым неприхотливым из списка будет бальзамин, который помогает сохранить эмоциональный и физический тонус. При этом у бальзамина множество вариантов цветов.

Дева

Дева — знак, который любит порядок и продумывает всё до мелочей. Его мало интересует красота, главное — это польза Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Для Девы подойдут вьющиеся и плодовые, а также самоопыляющиеся растения. Они поддерживают гармоничный эмоциональный фон и очищают энергетику жилища.

— Лимон или мандарин часто заводят в квартирах для аромата и очищения воздуха. Они дарят бодрость и хорошее настроение, — отметила Татьяна Чернова, практикующий ландшафтный дизайнер.

За плющом и монстерой будет непросто ухаживать. Но первый может наделить Деву лидерскими качествами, а второй — поможет ей расширить окружающий мир. Смягчить придирчивость Девы поможет аукуба японская.

Весы

Весы очень любят красоту в доме, поэтому без цветов не обойтись Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Весам стоит обратить внимание на растения, которые помогут наладить отношения между партнерами и развить чувство прекрасного.

— Весы склонны выбирать цветы, которые не имеют резкого запаха и редко цветут. Они могут быть с пестрыми листьями, с плодами и необычной формы соцветиями, — перечислила Анастасия Першина.

Легче всего будет держать перец стручковый — он поможет привлечь деньги. Азалия напомнит о том, что нужно заботиться о себе и радоваться жизни. Требовательная к уходу орхидея станет источником энергии, а гортензия защитит дом от злых людей и зависти.

Скорпион

Большая часть растений, которые нравятся Скорпионам, красивы снаружи, но опасны внутри Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Растения Скорпионов — красивы и притягательны, а некоторые даже ядовиты. Их листья сочные, мясистые, с шипами. Татьяна Чернова предупредила, что прежде чем поставить горшок, например, с драценой, нужно помнить, что для животных ее листья ядовиты.

Легче всего будет ухаживать за кактусами, которые помогают Скорпионам гармонизировать отношения с окружающими.

— Монстера помогает развивать интуицию. Олеандр снимает стресс, нейтрализует резкость, избавляет от вредных привычек, — объяснила Анастасия Першина.

Стрелец

Большинство комнатных растений нужны Стрельцам для стимулирования их к путешествиям и познанию других культур Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Комнатные цветы Стрельца должны радовать гостей и домочадцев — это кустообразные растения с пышным цветением, длинными листьями и гибкими стеблями.

— Бонсай помогает постичь мудрость жизни. Тещин язык защищает домашний очаг от злословия. Антуриум поможет в отношениях и принесет гармонию в семью, — объяснила Анастасия Першина.

Можно попробовать вырастить комнатный виноград, хотя, по мнению специалиста, это сделать будет непросто: растение требовательно к температуре и выверенному поливу.

Козерог

В жилище Козерога всё должно быть изысканно и гармонично Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Козероги всё делают медленно, четко и добиваются цели. Поэтому и растения выбирают, которые способствуют профессиональному и личностному росту, помогающие достичь больших высот в карьере и добиться финансового благополучия. Растения должны быть с прямым и крепким стеблем.

Астролог предлагает Козерогам поставить дома фикус, который развивает выдержку, наделяет даром красноречия, а также денежное дерево для укрепления финансового положения.

Юкка наделяет Козерогов спокойствием и очищает негативные мысли, помогает бороться с вредными привычками. Хвойные комнатные деревья дарят спокойствие и гармонию.

Водолей

Оригинальному, яркому и нетерпеливому Водолею подойдут цветы редкие, яркие и необычные Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Экзотические растения помогут взглянуть Водолею на многие вещи под другим углом и будут стимулировать рождение новых идей.

В списке много непривычных названий. Абутилон защитит дом от негатива и будет вдохновлять на новые идеи. Рэо развивает ораторские способности и избавит от гнева. Маранта трехцветная способствует финансовому благополучию.

Если они вас немного напугали, то Татьяна Чернова советует обратить внимание на неприхотливую драцену.

Рыбы

Творческие и спокойные Рыбы, имеющие превосходный вкус, любят наводить красоту в доме и могут устроить целый сад на подоконнике Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Растения Рыб любят влагу, а некоторые даже похожи на водоросли. Ароматы цветков изумительные, а сами цветки один краше другого.

— Толстянка тренирует выдержку, сглаживает раздражительность. Орхидея — вдохновляет и наполняет созидательной энергией. Циперус папирус защищает от лжи и мошенников, возвращает радость жизни. Сидерасис буроватый дарит ощущение стабильности, уюта и тепла, помогает развивать внутреннюю уверенность, — подчеркнула Анастасия Першина.

Плющ поможет Рыбам избавляться от негатива.