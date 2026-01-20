Притягивают богатство: какие комнатные цветы вам стоит завести для удачи и благополучия

Комнатные растения делают дом не только уютнее, а воздух чище, но и могут влиять на жизнь человека. Цветы могут оказывать как положительное, так и негативное влияние. Астролог и астропсихолог подготовила список растений, которые лучше всего подходят определенным знакам зодиака, а цветовод отметила, какие из них будет легче всего содержать.
Овен
Цветы должны соответствовать мощной энергетике Овна и иметь яркий окрас: красный, оранжевый, бордовый или фиолетовые оттенки в пышных соцветиях.
— Подойдет герань — выносливое растение, которое стабилизирует энергетику и успокаивает. Бегония поглощает негативную энергетику, а жасмин дает спокойствие, умиротворяет и снимает напряжение, — рассказала астролог и астропсихолог Анастасия Першина.
Также стоит обратить внимание на молочай. Среди перечисленных цветов самыми неприхотливыми будут герань и бегония. Их можно также выращивать в виде однолетних растений и посадить на даче.
Телец
Тельцам больше подходят низкорослые растения, а также редкие и дорогие виды: фиалки или каланхоэ.
— Фиалки очень популярные домашние цветы, как и каланхоэ, — отметила Татьяна Чернова, практикующий ландшафтный дизайнер. — За ними нетрудно ухаживать. Грунт должен быть рыхлый, полив умеренный.
Повысить работоспособность Тельца может жасмин, а финиковая пальма поддержит запал, чтобы завершить начатые дела.
Близнецы
Анастасия Першина отметила, что Близнецам в первую очередь подойдут стелющиеся и вьющиеся виды комнатных цветов. Не стоит отказываться от экзотических растений.
Так, плющ уберет негатив, хлорофитум очистит энергетику и ауру, аспарагус стабилизирует суетных Близнецов. Помочь им сохранить романтику в отношениях способны орхидеи.
— Орхидея — это символ плодородия и талисман против бессилия. Символ китайской мифологии. Растение выделяет вещество, которое способно очистить воздух от бактерий, но ухода требует немало. Нужно следить, чтобы у растения было достаточно влаги и при этом не появились болезни, — предупредила Татьяна Чернова.
Рак
Добрым, ранимым и сентиментальным Ракам, которые любят создавать уют в своем доме, рекомендуется отдать предпочтение растениям с мясистыми и сочными листьями и толстыми стеблями.
— Алоэ усиливает характер и силу воли, а также гармонизирует отношения с родными. Фуксия поднимет настроение, принесет вдохновение и заряд положительной энергии. Бегония Мэсона укрепляет финансовое благополучие и развивает интуицию, — рассказала Анастасия Першина.
Пеперомия кустовидная подарит Ракам оптимизм и поможет стать общительнее.
Лев
Льву нужны цветы, способные направлять энергетику человека на раскрытие его творческого потенциала и подчеркивать статус и благородство.
По словам Анастасии Першиной, калла поможет Львам воплотить в жизнь творческие идеи. Камелия японская снизит раздражительность и поможет раскрыть творческий потенциал. Розу комнатную стоит завести ради успеха в любви.
Цветовод добавила, что самым неприхотливым из списка будет бальзамин, который помогает сохранить эмоциональный и физический тонус. При этом у бальзамина множество вариантов цветов.
Дева
Для Девы подойдут вьющиеся и плодовые, а также самоопыляющиеся растения. Они поддерживают гармоничный эмоциональный фон и очищают энергетику жилища.
— Лимон или мандарин часто заводят в квартирах для аромата и очищения воздуха. Они дарят бодрость и хорошее настроение, — отметила Татьяна Чернова, практикующий ландшафтный дизайнер.
За плющом и монстерой будет непросто ухаживать. Но первый может наделить Деву лидерскими качествами, а второй — поможет ей расширить окружающий мир. Смягчить придирчивость Девы поможет аукуба японская.
Весы
Весам стоит обратить внимание на растения, которые помогут наладить отношения между партнерами и развить чувство прекрасного.
— Весы склонны выбирать цветы, которые не имеют резкого запаха и редко цветут. Они могут быть с пестрыми листьями, с плодами и необычной формы соцветиями, — перечислила Анастасия Першина.
Легче всего будет держать перец стручковый — он поможет привлечь деньги. Азалия напомнит о том, что нужно заботиться о себе и радоваться жизни. Требовательная к уходу орхидея станет источником энергии, а гортензия защитит дом от злых людей и зависти.
Скорпион
Растения Скорпионов — красивы и притягательны, а некоторые даже ядовиты. Их листья сочные, мясистые, с шипами. Татьяна Чернова предупредила, что прежде чем поставить горшок, например, с драценой, нужно помнить, что для животных ее листья ядовиты.
Легче всего будет ухаживать за кактусами, которые помогают Скорпионам гармонизировать отношения с окружающими.
— Монстера помогает развивать интуицию. Олеандр снимает стресс, нейтрализует резкость, избавляет от вредных привычек, — объяснила Анастасия Першина.
Стрелец
Комнатные цветы Стрельца должны радовать гостей и домочадцев — это кустообразные растения с пышным цветением, длинными листьями и гибкими стеблями.
— Бонсай помогает постичь мудрость жизни. Тещин язык защищает домашний очаг от злословия. Антуриум поможет в отношениях и принесет гармонию в семью, — объяснила Анастасия Першина.
Можно попробовать вырастить комнатный виноград, хотя, по мнению специалиста, это сделать будет непросто: растение требовательно к температуре и выверенному поливу.
Козерог
Козероги всё делают медленно, четко и добиваются цели. Поэтому и растения выбирают, которые способствуют профессиональному и личностному росту, помогающие достичь больших высот в карьере и добиться финансового благополучия. Растения должны быть с прямым и крепким стеблем.
Астролог предлагает Козерогам поставить дома фикус, который развивает выдержку, наделяет даром красноречия, а также денежное дерево для укрепления финансового положения.
Юкка наделяет Козерогов спокойствием и очищает негативные мысли, помогает бороться с вредными привычками. Хвойные комнатные деревья дарят спокойствие и гармонию.
Водолей
Экзотические растения помогут взглянуть Водолею на многие вещи под другим углом и будут стимулировать рождение новых идей.
В списке много непривычных названий. Абутилон защитит дом от негатива и будет вдохновлять на новые идеи. Рэо развивает ораторские способности и избавит от гнева. Маранта трехцветная способствует финансовому благополучию.
Если они вас немного напугали, то Татьяна Чернова советует обратить внимание на неприхотливую драцену.
Рыбы
Растения Рыб любят влагу, а некоторые даже похожи на водоросли. Ароматы цветков изумительные, а сами цветки один краше другого.
— Толстянка тренирует выдержку, сглаживает раздражительность. Орхидея — вдохновляет и наполняет созидательной энергией. Циперус папирус защищает от лжи и мошенников, возвращает радость жизни. Сидерасис буроватый дарит ощущение стабильности, уюта и тепла, помогает развивать внутреннюю уверенность, — подчеркнула Анастасия Першина.
Плющ поможет Рыбам избавляться от негатива.
Татьяна Чернова советует начинающим цветоводам сначала попробовать свои силы на неприхотливой толстянке, а уже потом переходить к выращиванию более экзотичных видов.