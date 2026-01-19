«Сам я яблоки люблю». Сибиряк выращивает экзотические фрукты: у него растет маракуйя, а мандарины весом по 300 граммов

Николай Шабельников около 30 лет выращивает дома фрукты Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

76-летний новосибирец Николай Шабельников выращивает в квартире тропические и субтропические фрукты. У него растут на лоджии мандарин, лимон, а также инжир и даже маракуйя. Летом некоторые растения он высаживает на улицу — в зону отдыха «Утиная заводь», за которой много лет ухаживает. Спелые плоды дарит детям соседей во дворе, которые помогают ему с общественными работами. Журналисты NGS.RU поговорили с новосибирцем о тропическом саде в типовом доме, сложностях опыления тропических растений и Таиланде в сердце Сибири.

Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Николай Шабельников выращивает фрукты дома около 30 лет. Все его плодоносящие деревья выращены из косточек.

«Когда, можно сказать, открылась граница, мне начали привозить фрукты, и я попробовал их выращивать дома. Начал с драконьего фрукта (питайя или питахайя. — Прим. ред.): посадил и вырастил целые кучи драконят, раздал. А потом начал литературу читать: как растет, какие условия надо. И постепенно, постепенно пришел уже к капитальному увлечению. Чтобы не только растение было, но и плод», — рассказал сибиряк.

Хотя сибиряк он некоренной — родился в Алексеевке Белгородской области, в семье фронтовика. В Новосибирск переехал в 1972 году, в 1987 году выбрал для жизни Нижнюю Ельцовку, потому что она со всех сторон окружена лесом.

Мандарины растут в квартире сибиряка уже 27 лет Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Тяга к живой природе, по признанию Николая Шабельникова, у него была всю жизнь. По специальности он геодезист-изыскатель, много времени проводил среди лесов и степей, на севере и на востоке: Саяны, Радужный, Нефтеюганск, Пурпе, Тарко-Сале. И всегда с интересом и почтением наблюдал за растениями, животными.

«Тут, среди леса, я оказался в своей стихии, — сказал Николай Шабельников о своем микрорайоне. — В 70 лет я закончил работу и капитально начал заниматься именно тем, чем занимаюсь, к чему душа лежит: сажаю растения, выращиваю цветы, делаю красивые клумбы. Еще занимаюсь подранками. У нас каждый год остаются зимовать утки-подранки: то крыло сломают, то стукнутся. Я с утра до вечера с ними. Зимой, когда морозы –30 градусов, утром прорубь бью, вечером бью, потому что вода в речке замерзает. И кормежка утром и вечером», — перечисляет сибиряк.

Еще к нему каждую весну прилетает прирученный черный коршун, и мужчина кормит его с балкона рыбой. Рыбачит он тут же, в речке. Другими словами, домашний сад — это лишь одна сторона деятельной жизни мужчины.

Самое старое дерево у Николая Николаевича — финиковая пальма, ей 33 года. Правда, она пока ни разу не плодоносила. Зато лимоны, мандарины, инжир и даже маракуйя плодоносят регулярно и активно.

«27 лет назад мы ели мандарин, и я решил: хороший мандарин, вкусный, надо косточки посадить. Посадил по горшочкам. Они выросли, я все [ростки] пораздавал, себе оставил самый такой плохой, поломанный весь, — короче, задохлика. И вот растет он уже у меня 27 лет. Я сначала в комнате на балкон его выносил, а потом — в этот свой зимний сад. И на прошлый год он зацвел, было 12 плодов», — рассказал Николай Шабельников.

Этот плод оказался очень вкусным Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Перед Новым годом он снял с ветки один из плодов и подарил его редакции. Вес мандарина — 285 г, вкус оказался ярким и насыщенным.

Лимоны Николаю Николаевичу привезли из Сочи. Сказали, что это сорт «пандероза», но не угадали: «пандероза» дает бугристые плоды с толстой кожурой, а у сибиряка созревают с гладкой тонкой кожицей.

«На вкус они кисло-сладкие. Когда их было семь штук, самый крупный весил 240 граммов. В позапрошлом году было 40 штук, они были примерно по 100 граммов. В том году — около 20 штук, около 200 граммов самый большой лимон», — рассказывает Николай Шабельников.

Еще на окошке у него растет настоящее фиговое дерево, инжир. Сейчас почти все веточки у растения обрезаны: так надо, чтобы появились новые плоды. В прошлом году, по словам Николая Шабельникова, растение принесло около 50 плодов.

Плод вечнозеленой лианы рода Страстоцвет (Passiflora) — маракуйя отличается ярким кисло-сладким вкусом и ароматной желеобразной мякотью с семенами Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

«Я сам-то почти и не ем эти фрукты, сам я яблоки люблю. Я яблок могу есть сколько хочешь, а еще сливы, вишни. А здесь мне сам процесс нравится: именно вырастить и подарить. Я всё детям и друзьям раздаю. Дети особенно рады. Приходят, я им даю ножницы, чтобы сами срезали», — улыбнулся он.

Дети помогают сибиряку на «Утиной заводи» — это зеленая зона в Нижней Ельцовке, которую Николай Шабельников пестует много лет. Там живут утки, ондатры, полевки и бабочки-махаоны.

Самый редкий фрукт дома у Николая Николаевича — это маракуйя, которую ему привезли 16 лет назад из Анголы.

«Я ее посадил, и, когда она у меня первый раз зацвела — а это же вообще божественный такой цветок, я съездил в ботсад, взял пыльцу и опылил его тоненькой кисточкой. Так завязался первый плод. А потом у меня появилась вторая маракуйя — она самоопыляющаяся, то есть другого растения для получения плода не надо. Ее я тоже опыляю кисточкой, — пояснил сибиряк. — Весной я ее высадил на заводь. Она там начала цвести, и все люди идут и говорят: „О, мы в Таиланд ездим, а у нас тут свой Таиланд“».

Маракуйя прекрасно растет летом в Сибири и в открытом грунте Источник: Николай Шабельников

Правда, на улице плоды редко дозревают — дети чаще всего срывают их еще зелеными. Но им разве запретишь.

В подъезде девятиэтажки, где живет садовод-любитель, тоже свой зимний сад. Например, прямо около мусоропровода тянутся ввысь авокадо, юкка и веерная пальма — это всё тоже питомцы Николая Шабельникова. Как и декабрист, лантана, и множество других растений.

Эти растения уже не помещаются в квартире сибиряка и нашли приют на лестнице Источник: предоставил Николай Шабельников Это декабрист, он часто цветет зимой Источник: предоставил Николай Шабельников