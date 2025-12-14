Лавровый лист, апельсины, сухоцветы: чем украсить елку на Новый год — 2026, чтобы привлечь удачу

Идеальное комбо: ритуалы на удачу есть и в таком приятном деле, как украшение новогодней елки Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Наряжать елку — семейная традиция, которую многие соблюдают до сих пор. Но пришло время перестать вешать на нее просто красивые шарики, купленные в ближайшем гипермаркете. Правильно украшенное новогоднее дерево — не просто праздничный атрибут, а настоящий магнит для удачи и процветания в наступающем году.

Спросили у эзотериков, что повесить на елку, чтобы 2026-й стал временем процветания и как порадовать Лошадь — покровительницу наступающего года.

Когда ставить елку

Традиция наряжать елку насчитывает 325 лет. Официально ее ввел царь Петр I в 1700 году. Затем обычай ставить новогоднее дерево то пропадал, то возрождался, и привычным праздничным атрибутом елка стала уже в советское время.

Кстати, существуют особые дни, когда рекомендуется устанавливать новогоднюю елку дома. Считается, что это принесет благополучие и положительную энергию.

19 декабря — День памяти Святителя Николая Чудотворца. Установленная в этот день елка, по поверьям, приносит в дом радость и благополучие. 21 декабря — День зимнего солнцестояния, знаменующий начало нового природного цикла. Елка, поставленная в эту дату, наполняет дом позитивной энергией.

Чем украшать елку в 2026 году

Красочные шары, сверкающие гирлянды и блестящие сосульки — привычные сегодня атрибуты праздника. А изначально в ход шли самые простые и доступные вещи: орехи, яблоки, пряники, конфеты и даже желуди.

В каждом из этих предметов был скрыт особый смысл. Например, обычный стеклянный шар считался магическим талисманом, способным исполнить желание. Колокольчики оберегали дом от нечистой силы и привлекали радость. Желудь символизировал богатство и достаток, а сосульки — плодородие и изобилие. Лавровый лист, подвешенный на ветке, притягивал финансовое благополучие. Даже гирлянда воспринималась как символ непрерывного потока жизненной энергии.

«В 2026 году лучше всего соблюдать традиции, так как символ года довольно характерный — Красная Огненная Лошадь. Она предпочитает натуральные материалы», — подсказывает астропсихолог и нумеролог Яна Пустовалова.

Что обязательно должно висеть на елке для привлечения прибыли, удачи и успеха в 2026 году:

Золотая или желтая монета — символизирует финансовое благополучие. Игрушки в виде подковы, особенно деревянные, — притягивают удачу и богатство. Золотые ленты, обвивающие ветви, — усиливают поток благосостояния. Сушеные апельсины — привлекают изобилие. Красный бант или атласные ленты — добавляют энергию, страсть, привлекают новых партнеров. Игрушки в виде символа года — Лошади или Пегаса — приносят удачу в делах, повышают целеустремленность. Ключ — открывает двери к новым возможностям. Парные игрушки (горлицы, голуби) — символ любви и взаимопонимания. Сухоцветы — несут гармонию во все сферы жизни. Колокольчик — привлекает положительную энергию и оберегает от негатива.

Главное — не перегружайте елку украшениями, ведь Лошадь любит эстетику, гармонию и натуральность.

На елку можно повесить мини-талисманы: лавровый лист, сушеные апельсины, колокольчики Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

«Украшение елки — это не просто традиция, а возможность привлечь в свою жизнь положительные изменения. Прислушайтесь к советам звезд, добавьте немного творчества и фантазии, и ваша елка станет настоящим талисманом, приносящим удачу, счастье и процветание в 2026 году», — желает астролог, педагог школы нумерологии «Лабиринт сознания» Ксения Мигунова.

Овен

Овны — энергичные и страстные натуры, поэтому и елка должна быть яркой и динамичной. Используйте красные, золотые и оранжевые украшения. Добавьте немного блеска — гирлянды с крупными лампочками, яркую мишуру. Не бойтесь экспериментировать с необычными формами и креативными элементами декора. Пусть елка отражает вашу неукротимую энергию!

Телец

Тельцы ценят комфорт, уют и стабильность. Ваша елка должна быть элегантной и утонченной. Используйте натуральные материалы: шишки, деревянные игрушки, льняные ленты. Цветовая гамма должна быть спокойной и приглушенной — зеленой, коричневой, бежевой. Не забудьте про ароматические свечи или диффузоры, это наполнит квартиру уютом и гармонией.

Близнецы

Близнецы — любознательные и общительные, поэтому ваша елка должна быть разнообразной и интересной. Используйте игрушки разных форм, цветов и размеров. Добавьте элементы, отражающие ваши увлечения и интересы: книги, миниатюрные музыкальные инструменты, фигурки животных. Не бойтесь смешивать стили и направления, пусть елка станет отражением вашей многогранной личности.

Рак

Раки — заботливые и душевные, поэтому ваша елка должна быть наполнена теплом и воспоминаниями. Используйте игрушки, которые имеют для вас особое значение: семейные реликвии, подарки близких, фотографии. Выберите нежную и романтичную цветовую гамму — пастельные оттенки, серебристый, белый. Добавьте элементы, символизирующие семью и дом: маленькие домики, фигурки ангелов, сердца.

Лев

Вы любите быть в центре внимания, поэтому и елка должна быть роскошной и величественной. Используйте золотые, пурпурные и бордовые украшения. Добавьте блеска и сияния: стразы, пайетки, серебряные гирлянды. Не бойтесь использовать крупные и эффектные украшения: большие банты, перья, эксклюзивные игрушки ручной работы. Ваша елка должна быть настоящим произведением искусства!

Главное — елка должна быть гармоничной Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Дева

Девы — практичные и организованные, поэтому ваша елка должна быть аккуратной и гармоничной. Используйте игрушки простых форм и лаконичного дизайна. Пусть цветовая гамма будет сдержанной и элегантной: зеленой, коричневой, серой. Важно, чтобы все элементы декора были тщательно подобраны и сочетались друг с другом. Не перегружайте елку лишними деталями, главное — это чистота линий и гармония.

Весы

Весы стремятся к гармонии и красоте, поэтому ваша елка получится изысканной и утонченной. Используйте украшения пастельных оттенков — розового, голубого, лавандового. Добавьте элементы, символизирующие любовь и красоту: фигурки птиц, бабочек, ангелов. Важно, чтобы все элементы декора были сбалансированы и гармонично сочетались друг с другом.

Скорпион

Скорпионы — загадочные и страстные, поэтому ваша елка должна быть таинственной и интригующей. Используйте темные и насыщенные цвета — нэви, бордовый, фиолетовый. Добавьте элементы, символизирующие тайну и власть: корону, лилии. Не бойтесь экспериментировать с необычными формами и текстурами, пусть елка станет отражением вашей сильной и независимой натуры.

Стрелец

Стрельцы — оптимистичные и авантюрные, поэтому ваша елка должна быть яркой и веселой. Используйте яркие и насыщенные цвета — синий, желтый, оранжевый. Добавьте элементы, символизирующие путешествия и приключения: глобусы, фигурки животных, миниатюрные чемоданы. Пусть елка отражает вашу жажду приключений!

Козерог

Козероги — целеустремленные и трудолюбивые, поэтому ваша елка наверняка получится элегантной и сдержанной. Используйте украшения классических форм и лаконичного дизайна. Выбирайте спокойные и приглушенные цвета: коричневый, серый, зеленый. Важно, чтобы все элементы декора были тщательно подобраны и соответствовали вашему статусу и положению в обществе.

Водолей

Водолеи — оригинальные и независимые, поэтому ваша елка будет необычной и креативной. Используйте украшения нестандартных форм и цветов и не бойтесь экспериментировать с разными стилями и направлениями. Главное — чтобы елка отражала вашу уникальную личность.

Рыбы