За что можно сделать перерасчет по ЖКУ и как на этом сэкономить — лайфхак от Госдумы

Россияне имеют право на перерасчет платы за горячую воду, если ее температура не соответствует установленным нормативам. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Разбираемся, как добиться перерасчета.
Какая температура считается нормой
Температура горячей воды регулируется нормами СанПиНа, и в точке подачи в жилые дома должна быть в диапазоне 65–70 градусов.
«Централизованное горячее водоснабжение — одна из самых дорогих коммунальных услуг, поэтому низкая температура воды из „горячего“ крана — это и некомфортно, и накладно», — подчеркнул Кошелев.
Как действовать, если вода недостаточно горячая
Если вы заметили неполадки с водоснабжением, то следует:
1. Обратиться в УК с заявлением. Необходимо подать в управляющую компанию письменное заявление с требованием зафиксировать нарушение и провести замеры температуры.
2. Составление акта. После обращения сотрудник УК обязан прийти в квартиру, измерить температуру воды и составить соответствующий акт.
3. Требование перерасчета. Если акт подтвердит несоответствие норме, УК обязана сделать перерасчет.
Как производится перерасчет
• Если температура ниже нормы, но выше 40°C: плата снижается на 1% за каждые 3 градуса от нормы;
• Если температура воды ниже 40°C: плата за такой объем воды начисляется по тарифу холодного водоснабжения.
Что делать, если УК бездействует
В случае бездействия управляющей компании Владимир Кошелев рекомендует:
• Обратиться в государственную жилищную инспекцию с жалобой на нарушение правил содержания жилых домов (ст. 7.22 КоАП РФ);
• Подать жалобу в Роспотребнадзор;
• Обратиться в суд для проведения независимой экспертизы и взыскания средств.
Эксперт отметил, что проблема недостаточно горячей воды является частой в жалобах граждан, и призвал не мириться с нарушениями, а активно защищать свои права.