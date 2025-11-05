НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
За что можно сделать перерасчет по ЖКУ и как на этом сэкономить — лайфхак от Госдумы

За что можно сделать перерасчет по ЖКУ и как на этом сэкономить — лайфхак от Госдумы

Если из горячего крана течет холодная вода, то цена за некачественную услугу снижается

209
Отсутствие горячей воды&nbsp;— довольно частая проблема | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUОтсутствие горячей воды&nbsp;— довольно частая проблема | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Отсутствие горячей воды — довольно частая проблема

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Россияне имеют право на перерасчет платы за горячую воду, если ее температура не соответствует установленным нормативам. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Разбираемся, как добиться перерасчета.

Какая температура считается нормой

Температура горячей воды регулируется нормами СанПиНа, и в точке подачи в жилые дома должна быть в диапазоне 65–70 градусов.

«Централизованное горячее водоснабжение — одна из самых дорогих коммунальных услуг, поэтому низкая температура воды из „горячего“ крана — это и некомфортно, и накладно», — подчеркнул Кошелев.

Как действовать, если вода недостаточно горячая

Если вы заметили неполадки с водоснабжением, то следует:

1. Обратиться в УК с заявлением. Необходимо подать в управляющую компанию письменное заявление с требованием зафиксировать нарушение и провести замеры температуры.

2. Составление акта. После обращения сотрудник УК обязан прийти в квартиру, измерить температуру воды и составить соответствующий акт.

3. Требование перерасчета. Если акт подтвердит несоответствие норме, УК обязана сделать перерасчет.

Как производится перерасчет

Если температура ниже нормы, но выше 40°C: плата снижается на 1% за каждые 3 градуса от нормы;

Если температура воды ниже 40°C: плата за такой объем воды начисляется по тарифу холодного водоснабжения.

Что делать, если УК бездействует

В случае бездействия управляющей компании Владимир Кошелев рекомендует:

• Обратиться в государственную жилищную инспекцию с жалобой на нарушение правил содержания жилых домов (ст. 7.22 КоАП РФ);

• Подать жалобу в Роспотребнадзор;

• Обратиться в суд для проведения независимой экспертизы и взыскания средств.

Эксперт отметил, что проблема недостаточно горячей воды является частой в жалобах граждан, и призвал не мириться с нарушениями, а активно защищать свои права.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Горячая вода Перерасчет ЖКУ
