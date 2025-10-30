НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

облачно, без осадков

ощущается как +1

1 м/c,

южн.

 748мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,47
EUR 92,25
Судился с Минздравом
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Устроил погром во дворе
«Умные решения» в недвижимости
Набирают добровольцев для охраны НПЗ
Приговор за хищение 40 млн
Две новые дороги
Объединение колледжей
Повысят налоги на дома и квартиры
Что ярославцы думают о платных парковках
Мой дом Готовимся платить. Стало известно, насколько повысят тарифы ЖКХ в 2026 году

Готовимся платить. Стало известно, насколько повысят тарифы ЖКХ в 2026 году

Публикуем официальный прогноз

97
В правительстве спрогнозировали рост тарифов | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВ правительстве спрогнозировали рост тарифов | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В правительстве спрогнозировали рост тарифов

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В 2026 году в очередной раз вырастут тарифы на услуги ЖКХ. В список входят отопление, вода, электроэнергия, газоснабжение, канализация и вывоз мусора. По прогнозам, рост составит 9,9%. Об этом «Известиям» рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Роман Лябихов.

Лично депутат считает, что траты на ЖКУ не должны превышать 10% от доходов семьи. Лябихов уверен: думать нужно о среднестатистической семье с двумя детьми. Доход таких семей зачастую не растет такими темпами, как коммунальные тарифы и прочие цены.

«На следующий год в прогнозе бюджета рост тарифов запланирован на 9,9%. Опять это ударит по простым гражданам прежде всего», — рассказал Лябихов.

Он сослался на прогноз Минэкономразвития. Согласно этому прогнозу, индексация формируется в зависимости от прогнозируемой инфляции. Другие эксперты считают, что также подорожает капремонт, консьерж и домофоны.

«Услуги, не входящие в коммунальные, подорожают, но не автоматически. Эти платежи не регулируются „индексом изменения платы граждан“, поэтому их рост зависит от решений общих собраний собственников (в части содержания и ремонта) либо от утвержденных взносов на капремонт региональными операторами. Обычно рост в этих статьях происходит в пределах инфляции или чуть выше. Управляющая организация не может в одностороннем порядке увеличить платеж, минуя собрание», — цитируют «Известия» юриста, специализирующегося на ЖКХ, Сергея Сергеева.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
ЖКХ ЖКУ Тарифы ЖКХ Цена Инфляция Депутат
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
Странная у нас дефляция. На гиперинфляцию больше похоже.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление