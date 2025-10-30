Готовимся платить. Стало известно, насколько повысят тарифы ЖКХ в 2026 году

В правительстве спрогнозировали рост тарифов Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В 2026 году в очередной раз вырастут тарифы на услуги ЖКХ. В список входят отопление, вода, электроэнергия, газоснабжение, канализация и вывоз мусора. По прогнозам, рост составит 9,9%. Об этом «Известиям» рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Роман Лябихов.

Лично депутат считает, что траты на ЖКУ не должны превышать 10% от доходов семьи. Лябихов уверен: думать нужно о среднестатистической семье с двумя детьми. Доход таких семей зачастую не растет такими темпами, как коммунальные тарифы и прочие цены.

«На следующий год в прогнозе бюджета рост тарифов запланирован на 9,9%. Опять это ударит по простым гражданам прежде всего», — рассказал Лябихов.

Он сослался на прогноз Минэкономразвития. Согласно этому прогнозу, индексация формируется в зависимости от прогнозируемой инфляции. Другие эксперты считают, что также подорожает капремонт, консьерж и домофоны.