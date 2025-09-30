Кошельку поплохеет. Власти раскрыли, что будет, если не передавать показания со счетчиков

Если надолго забыть про счетчики, то счета за ЖКУ могут вырасти Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Россиянам напомнили, чем грозит несвоевременная передача показаний счетчиков ЖКХ. Хотя штрафов за это не предусмотрено, такие задержки все равно обернутся потерей денег. Подробности РИА Новостям рассказал Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ .

Законы четко определяют порядок начислений за услуги при отсутствии показаний со счетчиков.

«В течение первых трех месяцев плата рассчитывается исходя из среднемесячного потребления за предыдущие полгода. Если же показания не передаются дольше, расчёт производится уже по нормативам. А это, как правило, значительно выше фактических расходов. В отдельных случаях применяются и повышающие коэффициенты. Поэтому нерадивое отношение к передаче показаний может обернуться существенными переплатами», — сказал Александр Якубовский.

При этом у людей остается право на перерасчет. УК должна скорректировать цифры начислений, как только показания со счетчиков будут переданы.