Кошельку поплохеет. Власти раскрыли, что будет, если не передавать показания со счетчиков

Штрафов за это не начисляют, но потерять деньги все равно легко

Россиянам напомнили, чем грозит несвоевременная передача показаний счетчиков ЖКХ. Хотя штрафов за это не предусмотрено, такие задержки все равно обернутся потерей денег. Подробности РИА Новостям рассказал Александр Якубовский, член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ .

Законы четко определяют порядок начислений за услуги при отсутствии показаний со счетчиков.

«В течение первых трех месяцев плата рассчитывается исходя из среднемесячного потребления за предыдущие полгода. Если же показания не передаются дольше, расчёт производится уже по нормативам. А это, как правило, значительно выше фактических расходов. В отдельных случаях применяются и повышающие коэффициенты. Поэтому нерадивое отношение к передаче показаний может обернуться существенными переплатами», — сказал Александр Якубовский.

При этом у людей остается право на перерасчет. УК должна скорректировать цифры начислений, как только показания со счетчиков будут переданы.

«Таким образом, речь идет о риске финансовых потерь. Чтобы их избежать, важно своевременно передавать показания счетчиков через удобные сервисы — портал „Госуслуги“, мобильные приложения ресурсоснабжающих организаций или традиционно в управляющей компании», — подытожил Якубовский.

Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Счетчик ЖКУ ЖКХ Норматив УК Госдума
Комментарии
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
