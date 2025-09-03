Отремонтировать детскую площадку и перенести мусорку. Как провести общее собрание собственников дома: полный гайд от юриста

Оповестить каждого собственника в доме нужно не позже чем за 10 дней до даты проведения самого собрания.

Для этого можно разметить объявление в ГИС «ЖКХ» или другой системе либо в общедоступных местах — в подъезде, на доске объявлений (в зависимости от того, какой способ информирования был ранее установлен). Другой вариант — вручить уведомление под роспись каждому собственнику, направить часть заказным письмом (часть 4 статьи 45 ЖК РФ).

В сообщении обязательно нужно указать:

кто инициирует собрание собственников;

дату, место и время проведения собрания;

повестку дня;

порядок ознакомления с информацией и материалами, которые будут представлены на собрании, в том числе место или адрес, где с ними можно ознакомиться;

если собрание заочное или очно-заочное, указывается продолжительность голосования (время его начала и окончания).

Если вы проводите собрание заочно на ГИС «ЖКХ», укажите порядок приема письменных решений от собственников по вопросам, поставленным на голосование. Принимать их можно не позднее чем за 48 часов до окончания голосования (часть 5 статьи 45, пункт 4 части 4 статьи 47.1 ЖК РФ).

Важно: первое заочное собрание в ГИС «ЖКХ» не может быть проведено, если вы получили более половины письменных отказов от проведения собрания (часть 2.1 статьи 47.1 ЖК РФ).