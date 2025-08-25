НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Как не разориться на счетах за коммуналку: простые способы сэкономить

Как не разориться на счетах за коммуналку: простые способы сэкономить

Это полезно знать каждому

283
6 комментариев
Примите меры, чтобы от платежек глаза на лоб не лезли | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Примите меры, чтобы от платежек глаза на лоб не лезли

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

С 1 июля в России заметно подорожала коммуналка. Повышение тарифов считается плановым. Индексация составила в среднем 11,9% по стране. В копеечку влетают электроэнергия, газ, водоснабжение, отопление и вывоз мусора. Не исключено, что тарифы ЖКУ еще подрастут, поэтому нелишним будет напомнить о простых способах, как сэкономить на их оплате. Корреспондент UFA1.RU собрал несколько полезных советов.

  1. Откажитесь от домашнего телефона
  2. Смените электросчетчик
  3. Убедитесь, что ваша УК работает хорошо
  4. Утеплите квартиру
  5. Берегите воду
  6. Пользуйтесь энергоэффективной техникой
  7. Изучите существующие льготы и делайте перерасчеты
1

Откажитесь от домашнего телефона

Самый очевидный способ сэкономить на ЖКУ — отключить услуги, которыми вы не пользуетесь. Нельзя отказаться только от отопления, водопровода, канализации, содержания и ремонта дома.

А вот услуги вроде домашнего телефона, по которому никто не звонит, или радиоточки, о которой вы даже не подозревали, можно отключить. Так что внимательно прочитайте свою квитанцию и подумайте, нет ли в ней чего-то, что вам не нужно.

2

Смените электросчетчик

Министерства жилищно-коммунального хозяйства в целях экономии предлагают ставить многотарифные электросчетчики. Лучше всего тут подойдет трехтарифный. Как понятно из названия, он будет отслеживать расход электричества по трем разным тарифам.

Самый дорогой — с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. Средний тариф — с 10:00 до 17:00. Наиболее бюджетный — ночной, с 23:00 до 07:00. В МинЖКХ отмечают, что такой подход может снизить счета за электричество до четверти суммы даже на работе холодильника, который включен постоянно.

— Установка таких приборов учета будет удобна и для тех, кто целый день проводит на работе, а стиральную и посудомоечную машинки запускает после 23:00 или наутро на отложенный старт, — добавили в ведомстве.

3

Убедитесь, что ваша УК работает хорошо

Иногда вы можете тратить больше денег на ЖКУ из-за недоработок управляющей компании. К примеру, рассказывали в МУП «УИС» и «БашРТС», если УК не заботится об энергоэффективности вашего дома, недостаточно хорошо следит за инженерными системами, это может привести к конским счетам за отопление в холодное время года.

Хороший вариант — установить в доме автоматическую систему регулировки, которая будет сама регулировать поступление тепла в зависимости от температуры на улице. Помимо этого, если у вас имеется общедомовой прибор учета тепла, это может быть выгоднее, чем платить по тарифам. Главное, чтобы прибор поддерживали в исправном состоянии.

4

Утеплите квартиру

На УК надейтесь, а сами не плошайте. Холодная угловая стена или некачественный уплотнитель в окнах и дверях — это лишние расходы на использование обогревателя. Их можно избежать, если заранее задуматься об утеплении квартиры.

— Конечно, позаботиться об этом стоит еще на стадии ремонта. Но если в тот момент вы об этом позабыли, не беда, — советуют в МинЖКХ. — Кое-что легко сделать самостоятельно, например заменить уплотнитель для окон и дверей; кроме того, на рынке множество компаний, которые предоставляют услуги по утеплению окон, дверей и фасадов».

5

Берегите воду

Снизить потребление воды можно, если следовать нескольким простым советам. Закрывайте кран, когда чистите зубы, бреетесь или наносите моющее средство на посуду. Не забывайте, что 10-минутный душ расходует почти вдвое меньше воды, чем ванна (особенно актуально это в большой семье).

Посудомоечная машина тратит в 2–3 раза меньше воды, чем уходит на ручное мытье под краном. Капающий кран за месяц может «подарить» около трех лишних кубометров воды, как и утечка из бачка унитаза.

Помимо этого, коммунальщики рекомендуют установить счетчики на воду, если у вас их нет.

— По нормативам на одного прописанного в квартире человека в месяц полагается 5 кубометров горячей и 7 кубометров холодной воды — это 12 тысяч литров, — объясняют в ведомстве. — В реальности вы тратите намного меньше, чем указано в счете за коммунальные услуги, а значит, переплачиваете.

6

Пользуйтесь энергоэффективной техникой

При выборе бытовой техники обращайте внимание на ее класс энергоэффективности. Имеет смысл инвестировать в технику класса А, которая потребляет меньше всего энергии, но при этом работает эффективнее. К примеру, техника класса C в среднем «кушает» на 40% больше, а это лишние расходы.

Как минимум ту технику, которой вы пользуетесь постоянно, имеет смысл заменить на более энергоэффективную. Такой подход выгодно отразится на ваших платежках в последующие месяцы и годы.

Также лучше пользоваться энергосберегающими лампами. Да, они дороже обычных, но и потребляют в 8–10 раз меньше энергии и служат дольше. Заменив все лампочки в доме, вы можете сократить расходы на электричество аж в 4 раза.

Ну и еще один совет по электроэффективности: уходя из дома, отключайте все приборы от сети и не забывайте гасить свет. Вытаскивайте зарядки из розеток, чтобы они не тратили электричество впустую. Это, кстати, может еще и уберечь вас от пожара.

7

Изучите существующие льготы и делайте перерасчеты

Если вы покидаете квартиру на праздники или уезжаете в отпуск, вы можете оформить перерасчет. Это касается тех, кто платит по нормативам, а не по индивидуальным счетчикам. Перед отъездом или в течение 30 дней после возвращения вы можете обратиться в УК с просьбой о перерасчете.

Из важных условий: нужно подтвердить ваше отсутствие документально. Более того, вас должно не быть дома в течение пяти и более дней, не считая день отъезда и день приезда.

Если вы относитесь к льготной категории (ветераны, пенсионеры, инвалиды и так далее), вы можете претендовать на льготы. Обратиться за консультациями и их оформлением следует в отдел соцзащиты. Кстати, льготы полагаются также многодетным, малоимущим семьям, семьям военнослужащих и так далее. Изучите вопрос — это может помочь вам компенсировать часть расходов на ЖКУ.

Гость
1 час
Живите, как в позапрошлом веке, лишний раз боясь включить свет или воду, потому что обычное потребление почему-то разоряет граждан велико страны.
Гость
1 час
Самые большие поборы это отопление и содержание жилья еще и кап ремонт платеж вникуда.
Читать все комментарии
