Как не разориться на счетах за коммуналку: простые способы сэкономить

Министерства жилищно-коммунального хозяйства в целях экономии предлагают ставить многотарифные электросчетчики. Лучше всего тут подойдет трехтарифный. Как понятно из названия, он будет отслеживать расход электричества по трем разным тарифам.

Самый дорогой — с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. Средний тариф — с 10:00 до 17:00. Наиболее бюджетный — ночной, с 23:00 до 07:00. В МинЖКХ отмечают, что такой подход может снизить счета за электричество до четверти суммы даже на работе холодильника, который включен постоянно.

— Установка таких приборов учета будет удобна и для тех, кто целый день проводит на работе, а стиральную и посудомоечную машинки запускает после 23:00 или наутро на отложенный старт, — добавили в ведомстве.