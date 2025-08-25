Как не разориться на счетах за коммуналку: простые способы сэкономить

С 1 июля в России заметно подорожала коммуналка. Повышение тарифов считается плановым. Индексация составила в среднем 11,9% по стране. В копеечку влетают электроэнергия, газ, водоснабжение, отопление и вывоз мусора. Не исключено, что тарифы ЖКУ еще подрастут, поэтому нелишним будет напомнить о простых способах, как сэкономить на их оплате. Корреспондент UFA1.RU собрал несколько полезных советов.
- Откажитесь от домашнего телефона
- Смените электросчетчик
- Убедитесь, что ваша УК работает хорошо
- Утеплите квартиру
- Берегите воду
- Пользуйтесь энергоэффективной техникой
- Изучите существующие льготы и делайте перерасчеты
Откажитесь от домашнего телефона
Самый очевидный способ сэкономить на ЖКУ — отключить услуги, которыми вы не пользуетесь. Нельзя отказаться только от отопления, водопровода, канализации, содержания и ремонта дома.
А вот услуги вроде домашнего телефона, по которому никто не звонит, или радиоточки, о которой вы даже не подозревали, можно отключить. Так что внимательно прочитайте свою квитанцию и подумайте, нет ли в ней чего-то, что вам не нужно.
Смените электросчетчик
Министерства жилищно-коммунального хозяйства в целях экономии предлагают ставить многотарифные электросчетчики. Лучше всего тут подойдет трехтарифный. Как понятно из названия, он будет отслеживать расход электричества по трем разным тарифам.
Самый дорогой — с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00. Средний тариф — с 10:00 до 17:00. Наиболее бюджетный — ночной, с 23:00 до 07:00. В МинЖКХ отмечают, что такой подход может снизить счета за электричество до четверти суммы даже на работе холодильника, который включен постоянно.
— Установка таких приборов учета будет удобна и для тех, кто целый день проводит на работе, а стиральную и посудомоечную машинки запускает после 23:00 или наутро на отложенный старт, — добавили в ведомстве.
Убедитесь, что ваша УК работает хорошо
Иногда вы можете тратить больше денег на ЖКУ из-за недоработок управляющей компании. К примеру, рассказывали в МУП «УИС» и «БашРТС», если УК не заботится об энергоэффективности вашего дома, недостаточно хорошо следит за инженерными системами, это может привести к конским счетам за отопление в холодное время года.
Хороший вариант — установить в доме автоматическую систему регулировки, которая будет сама регулировать поступление тепла в зависимости от температуры на улице. Помимо этого, если у вас имеется общедомовой прибор учета тепла, это может быть выгоднее, чем платить по тарифам. Главное, чтобы прибор поддерживали в исправном состоянии.
Утеплите квартиру
На УК надейтесь, а сами не плошайте. Холодная угловая стена или некачественный уплотнитель в окнах и дверях — это лишние расходы на использование обогревателя. Их можно избежать, если заранее задуматься об утеплении квартиры.
— Конечно, позаботиться об этом стоит еще на стадии ремонта. Но если в тот момент вы об этом позабыли, не беда, — советуют в МинЖКХ. — Кое-что легко сделать самостоятельно, например заменить уплотнитель для окон и дверей; кроме того, на рынке множество компаний, которые предоставляют услуги по утеплению окон, дверей и фасадов».
Берегите воду
Снизить потребление воды можно, если следовать нескольким простым советам. Закрывайте кран, когда чистите зубы, бреетесь или наносите моющее средство на посуду. Не забывайте, что 10-минутный душ расходует почти вдвое меньше воды, чем ванна (особенно актуально это в большой семье).
Посудомоечная машина тратит в 2–3 раза меньше воды, чем уходит на ручное мытье под краном. Капающий кран за месяц может «подарить» около трех лишних кубометров воды, как и утечка из бачка унитаза.
Помимо этого, коммунальщики рекомендуют установить счетчики на воду, если у вас их нет.
— По нормативам на одного прописанного в квартире человека в месяц полагается 5 кубометров горячей и 7 кубометров холодной воды — это 12 тысяч литров, — объясняют в ведомстве. — В реальности вы тратите намного меньше, чем указано в счете за коммунальные услуги, а значит, переплачиваете.
Пользуйтесь энергоэффективной техникой
При выборе бытовой техники обращайте внимание на ее класс энергоэффективности. Имеет смысл инвестировать в технику класса А, которая потребляет меньше всего энергии, но при этом работает эффективнее. К примеру, техника класса C в среднем «кушает» на 40% больше, а это лишние расходы.
Как минимум ту технику, которой вы пользуетесь постоянно, имеет смысл заменить на более энергоэффективную. Такой подход выгодно отразится на ваших платежках в последующие месяцы и годы.
Также лучше пользоваться энергосберегающими лампами. Да, они дороже обычных, но и потребляют в 8–10 раз меньше энергии и служат дольше. Заменив все лампочки в доме, вы можете сократить расходы на электричество аж в 4 раза.
Ну и еще один совет по электроэффективности: уходя из дома, отключайте все приборы от сети и не забывайте гасить свет. Вытаскивайте зарядки из розеток, чтобы они не тратили электричество впустую. Это, кстати, может еще и уберечь вас от пожара.
Изучите существующие льготы и делайте перерасчеты
Если вы покидаете квартиру на праздники или уезжаете в отпуск, вы можете оформить перерасчет. Это касается тех, кто платит по нормативам, а не по индивидуальным счетчикам. Перед отъездом или в течение 30 дней после возвращения вы можете обратиться в УК с просьбой о перерасчете.
Из важных условий: нужно подтвердить ваше отсутствие документально. Более того, вас должно не быть дома в течение пяти и более дней, не считая день отъезда и день приезда.
Если вы относитесь к льготной категории (ветераны, пенсионеры, инвалиды и так далее), вы можете претендовать на льготы. Обратиться за консультациями и их оформлением следует в отдел соцзащиты. Кстати, льготы полагаются также многодетным, малоимущим семьям, семьям военнослужащих и так далее. Изучите вопрос — это может помочь вам компенсировать часть расходов на ЖКУ.
Последуете ли нашим советам?