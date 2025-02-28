Дверь открывается в подъезд — ждать штраф? Разбираемся с экспертом в разлетевшейся страшилке про новые нормы

Во многих квартирах двери открываются не внутрь, а в сторону подъезда Источник: Максим Серков











Последние несколько дней многих волнует слух о странном штрафе. По интернету разлетелась новость: если дверь квартиры открывается в сторону подъезда, а не наоборот, то готовься отдать 15 тысяч рублей. Наши коллеги из 74.RU вместе с экспертом разобрались, почему это фейк и какие нормы есть на самом деле.

Информация о штрафе изначально появилась в одном из федеральных СМИ. Авторы материала сослались на слова московского эксперта в сфере ЖКХ. Отмечалось, что с 1 февраля был увеличен штраф для тех, кто самовольно переделал входную дверь в квартиру.

Иными словами, если застройщик предусмотрел открывание двери внутрь, а хозяин квартиры переделал наоборот, то ему грозит штраф 15 тысяч рублей. Мотивировалось это нормами пожарной безопасности.

Новость подхватили сообщества в соцсетях и телеграм-каналы. На появившийся резонанс отреагировали в Госдуме. Зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в интервью РИА Новости назвал эту информацию фейком.

— В СМИ появились десятки неправдивых публикаций о повышении с 1 января текущего года штрафов по статье 20.4 КоАП РФ, речь в которой идет об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, включая самовольное изменение конструкций дверей, направлений их движения и так далее. Хочу опровергнуть данные высказывания: изменения в статью не вносились с 2022 года, — подчеркнул Колунов.

Административная статья, на которую сослался депутат, — «О нарушении требований пожарной безопасности». Согласно ей, штраф и так составлял от 5 до 15 тысяч рублей, если нет каких-то сопутствующих обстоятельств — объявленного противопожарного режима или повторного нарушения. И последняя поправка действительно была еще в 2022-м, а не в феврале этого года.

«Никто охоту на ведьм устраивать не собирается»

Но даже при этом статья на практике касается только организаций и коммерческих помещений, а не жилых домов, сказал в разговоре с корреспондентом 74.RU руководитель компании «Форлекс», юрист Николай Попов.

— В действительности нет такой цели — штрафовать всех без разбора, а уж тем более за направление открывания двери. Эксперты по пожарной безопасности сходятся во мнении, что относительно жилых домов это не нормируется. А если направление было задано при проектировании дома, то тут уж точно никакие штрафы назначаться не будут. <…> Никто охоту на ведьм устраивать не собирается, — отметил Николай Попов.

При этом он допустил, что физическое лицо могут привлечь по статье 20.4 КоАП, но нарушение в этом случае должно быть посерьезнее, чем дверь, открывающаяся в сторону подъезда.

Иногда возникают ситуации, когда владелец квартиры объективно не прав. Например, если он захватил общедомовое имущество и вынес свою дверь чуть подальше или оградил часть подъезда под свои велосипеды и коляски. На этот случай, по словам юриста, есть более «ходовая» статья КоАП — 7.21.

— Эти изменения можно сделать только при единогласном решении всех собственников дома. Если этого нет, то нормы из статьи 7.21 могут действовать. Но специально никто не занимается проверками таких вещей, только если кто-то из соседей напишет жалобу, — заключил Николай Попов.